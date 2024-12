Vitoria Guimaraes-Fiorentina, moviola: decisivo quel no dell’arbitro, Kouame che peccato

La prova dell’arbitro Xhaja nell’ultima gara della fase a gironi di Conference League analizzata ai raggi X, il fischietto albanese ne ha ammoniti 5

Classe 1990, Jujin Xhaja – la scelta dell’Uefa per Vitoria Guimaraes-Fiorentina – ha un’esperienza piuttosto ridotta in ambito internazionale. Considerato il n.1 dei fischietti albanesi non ha mai diretto in Champions e vanta qualche gettone in Europa League e Conference. Vediamo come se l’è cavata ieri in Portogallo.

I precedenti di Xhaja con i viola

Non ci sono precedenti del fischietto albanese con la Fiorentina

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Arber Zalla e Rejdi Avdoe con Albert Doda come quarto uomo, il tedesco Robert Schröder al Var e Kreshnik Barjamaj all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Gustavo Silva, Thiago Silva, Manuel Silva, Kouame, Varela

Vitoria Guimaraes-Fiorentina, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 42′ primo cartellino giallo della partita per l’autore del gol iniziale, Gustavo Silva, che viene messo giù da Terracciano in area ma accentuando la caduta prima che questa avvenga e dunque viene sanzionato per simulazione. Al 46′ fischiato un fallo su Gudmundsson a Thiago Silva che poi si lamenta troppo per il direttore di gara che lo ammonisce per proteste. Al 50′ altro giallo per i portoghesi, questa volta all’indirizzo di Manuel Silva per un fallo su Kouame. Al 67′ ammonito Kouame, era in diffida e salterà la prossima partita.

All’87’ regolare il gol del pari dei viola: Dodò la butta in mezzo con Varela che va a deviare facendo arrivare il pallone a Mandragora che insacca a porta sguarnita la rete dell’1-1. All’89’ ammonito Palladino. Anche il tecnico dei portoghesi Borges era stato ammonito nel corso della ripresa. Al 94′ ammonito il portiere del Vitoria Varela per perdita di tempo. Dopo 5′ di recupero Vitoria-Fiorentina finisce 1-1.