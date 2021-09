Conference League, Roma a valanga ma i tifosi puntano il dito

La Roma conquista la seconda vittoria in Conference League battendo gli ucraini dello Zorya in trasferta con un risultato nettissimo che mette in evidenza il maggior tasso tecnico della formazione di Mourinho. Una prova che permette ai giallorossi di mettere già al sicuro la qualificazione al turno successivo.

Seconde linee da rivedere

La nota stonata della serata è rappresentata dalla prestazione di alcuni giocatori scelti da Mourinho per dare riposo e respiro ai titolari. Ma la differenze tra le seconde e le prime linee risulta troppo evidente e finisce per preoccupare alcuni fan della Roma: “Tocca mettere i titolari purare per vincere contro questi, livello delle riserve davvero abominevole”. Mentre Crissy scrive: “I giocatori che fanno la differenza li vedi subito, entrano e cambiano le partito di Tammy che in pochi minuti prende un palo e poi fa gol”.

Mentre Ottimismo Romanista fa notare: “Come si guadagnano posizioni nelle gerarchie della rosa? Nei pochi minuti concessi devi dare tutto e fare il fuoco. Gli allenatori non vedono l’ora di essere smentiti”. Anche Augusto crede che bisogna dare maggior spazio alle seconde linee: “A oggi Darboe e un Cristante giù di tono valgono di più di Diawara e Villar. Ma si continua a parlare di loro manco fossero Makelele e Iniesta. Invece di chiedersi se questi due ragazzi siano all’altezza o si propongano al meglio in allenamento”.

La delusione

I tifosi non apprezzano neanche la prestazione di Shomorudov che contro lo Zorya non sembra convincere nel ruolo di attaccante: “Abbiamo capito che Shomurudov non può giocare come attaccante ma al massimo come seconda punta. Entrati in campo Abraham e Zaniolo la partita è finita”.

SPORTEVAI | 30-09-2021 20:39