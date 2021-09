Lazio-Roma, Maurizio Sarri replica a Mourinho e attacca la Lega

In vista del secondo match del girone di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa: “Giocare con alte motivazioni una partita riesce a tutti, con altissime motivazioni per 2 mesi a pochi, per 10 mesi solo ai vincenti. Per noi è un test: abbiamo fatto un gran derby, ora dobbiamo dimostrare di andare avanti con alte motivazioni. Chiedo alla squadra di concentrarsi sulla sfida con la Lokomotiv. È un girone difficile, abbiamo sbagliato la prima, per noi domani è delicata e importantissima. Molto più difficile di ciò che si pensa. Contro una squadra che ho affrontato due anni fa con la Juventus, abbiamo vinto ma furono due gare molto sofferte in Champions”.

Sarri farà un po’ di turnover: “Se qualcuno ha bisogno di riposo non lo so, tra oggi pomeriggio e domani mattina avrò le idee più chiare. Muriqi? Secondo me ci sta dando una mano, s’è visto anche nelle ultime due partite. Muriqi può giocare pure cinque minuti, ma se entra con quella voglia di lottare su tutti i palloni ci aiuta. Ha conquistato il rigore decisivo con il Torino. Se il ragazzo è in canna può avere qualcosa di più, lo vedremo. Ma quello che gli chiediamo lo sta interpretando con una determinazione non comune”.

Sarri ha voluto sottolineare una cosa che lo ha molto infastidito in vista del prossimo impegno di campionato: “C’è da considerare un’assurdità. La Lega ci ha messo una partita di campionato (domenica a Bologna alle 12.30, ndr) a 61 ore dalla fine della partita europea. Mi sembra qualcosa di fuori dal mondo, ma hanno deciso così e dobbiamo adeguarci”.

LAZIO-ROMA

Maurizio Sarri è tornato a parlare anche del derby, replicando alle accuse di Mourinho: “Le mie valutazioni sono che Leiva aveva subito e non fatto fallo. E si protesta su un rigore che non poteva mai esserlo visto che Zaniolo era in fuorigioco. Poi penso che il rigore per la Roma l’abbiano visto solo arbitro e Var, io ho rivisto le immagini per un paio di giorni e non ho notato il contatto, anzi se c’è, è di Zaniolo che colpisce Akpa Akpro. Ma non mi interessa più parlare della partita con la Roma, i punti li abbiamo fatti, ora dobbiamo pensare solo domani. Altrimenti in queste società la stagione si risolve nei due derby e non deve essere così. Ne capiamo l’importanza per i tifosi, ma adesso noi abbiamo una partita importante a livello europeo”.

Infine, Sarri ha chiuso parlando della sostituzione poco gradita a Luis Alberto durante Lazio-Roma: “A me che non sia tranquillo dopo il cambio non mi importa nulla, anzi mi fa piacere. Mi preoccupa un giocatore che accetta la sostituzione in modo passivo. Se uno è arrabbiato dà un segnale positivo. Non mi piace pensare alle percentuali di come si stia esprimendo, per me è un grande giocatore con tanti margini di miglioramento, pretenderò sempre di più da Luis Alberto come farà anche lui da se stesso”.

OMNISPORT | 29-09-2021 17:53