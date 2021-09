Lazio, Milinkovic-Savic allontana l'addio

Il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic in conferenza stampa in vista della gara di Europa League ha glissato sul suo futuro: “Sono contento di essere qui da tanti anni e di essere il vice-capitano. Sto bene, poi ogni tanto si parla troppo ma io non penso troppo a quelle cose lì. Io penso a giocare bene e ad aiutare la squadra, poi a fine stagione si parla e si vede quali sono le cose migliori da fare”.

Sulle ambizioni della squadra nel torneo europeo: “Mister Sarri l’ha già vinta una volta, avrà voglia di rifarlo. Proveremo ad andare avanti il più possibile, abbiamo le stesse motivazioni della Champions. Peccato che siamo usciti nel 2018, eravamo una bella squadra. Siamo concentrati e faremo di tutto per arrivare in alto”.

OMNISPORT | 29-09-2021 16:35