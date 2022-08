Conference League, sorteggiato il percorso ai playoff della Fiorentina

02-08-2022 14:53

È stato svelato il cammino della Fiorentina ai playoff di Conference League. Nel sorteggio svolto a Nyon è stato infatti deciso che il club viola affronterà nell’ultimo turno preliminare la vincente dello spareggio fra gli olandesi del Twente e i serbi del Čukarički Belgrado. Doppia sfida in programma il 4 e l’11 agosto.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà invece in campo nelle settimane successive, con la gara d’andata fissata per il 18 agosto a Firenze e con quella di ritorno in scena il 25 agosto in Olanda o in Serbia. I viola si giocheranno lì l’accesso alla fase a gironi della Conference League, che scatterà l’8 settembre.