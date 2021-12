Confessioni ex baby Napoli su caso Osimhen scatenano la bufera sul web

15-12-2021 08:32

Continua a rimanere al centro dell’attenzione l’inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie di diversi club di serie A. Oltre alla Juventus anche il Napoli potrebbe rischiare grosso a seguito dell’affare-Osimhen. Il nigeriano venne acquistato dal Lille e valutato circa 90 milioni ma solo 70 furono versati al club francese, la restante parte della cifra arrivò dalla valutazione di tre ragazzi più il terzo portiere Karnezis. Ed è proprio uno di questi ex baby azzurri a vuotare il sacco a La Repubblica, rivelando cosa c’era sotto quella finta cessione.

Liguori racconta come andò la cessione al Lille nell’affare Osimhen

Dice Liguori: «A giugno mi chiamò il Napoli e mi disse: vieni a Castel Volturno, dobbiamo parlare. Siamo andati io e il mio procuratore, la società ci ha offerto due opzioni: potevo rinnovare per un anno e restare, o accettare di andare al Lille e firmare per tre anni, entrando nell’operazione Osimhen. Voi che avreste fatto? Ne ho parlato con il mio agente e ho accettato. Il 30 giugno abbiamo firmato con il Lille. Non siamo mai andati a Lille. Nemmeno per firmare. Hanno mandato i contratti a Napoli e abbiamo firmato a Castel Volturno».

Quando il prestito è finito, il Lille ha chiamato lui e gli altri due giovani scelti come contropartite di Osimhen in Francia. «Ma noi non volevamo più andare in Francia, allora ci hanno proposto di lasciare sul tavolo i due anni di contratto e accettare una buonuscita. Purtroppo io non sapevo tutto. Loro non è che ti dicono che volevano fare plusvalenza. Ci hanno detto solo: il Lille vuole tre giovani e noi abbiamo pensato a voi. Poi col passare delle settimane abbiamo scoperto tutto, ma ormai eravamo coinvolti, non potevamo più fare nulla.Con gli altri due ragazzi coinvolti nell’operazione ci sentiamo spesso e tra di noi ci diciamo: noi avevamo tre anni di contratto. Ci siamo bruciati per “colpa” del Napoli. Perché noi non sapevamo nulla»

I tifosi chiedono una punizione per il Napoli nell’affare Osimhen

Fioccano le reazioni: “Bastava informarsi su internet per scoprire che a Lille non è mai stato per poi andare alla Afragolese e ora alla Frattese, ovviamente con tutto il rispetto per queste” o anche: “Se pensate che a Napoli la procura funzioni spegnete ogni illusione. Caso molto grave” oppure: “Esattamente come col Chievo, con calciatori che a Chievo o Lilla non hanno mai giocato. Non sarebbe serie B ?”

C’è chi scrive: “Così magari in B ci va pure il Napoli, goduria DOPPIA” o anche: “Qui però la carta segreta di Osimhen esiste” e ancora: “Chissà perché che il giornale di Exor si prenda la briga di intervistare proprio uno dei 3 calciatori Ex Napoli coinvolti nell’ inchiesta e non uno dei 22, ex Juventus. Curioso.” e infine: “Io lo trovo comunque scandaloso e vergognoso, mi auguro pagherà anche il Napoli”.

