La cittadina marchigiana onorerà il 19 maggio il suo cittadino più famoso.

05-04-2023 21:02

Tavullia il 19 maggio consegnerà le sue chiavi al figlio più noto, Valentino Rossi.

E’ questo l’annuncio della sindaca Francesca Paolucci, che omaggerà il campione, vincitore di 9 Mondiali nel MotoMondiale, nell’ambito della cerimonia ‘TavulliaVale’: “Grazie Valentino. Per averci regalato emozioni indescrivibili in oltre 25 anni di carriera, per aver avvicinato milioni di persone ad uno sport meraviglioso come il motociclismo, per averci reso ancora più orgogliosi di essere italiani e per aver portato il nome di Tavullia in giro per il mondo. Per questi e tanti altri motivi abbiamo deciso assieme alla Regione Marche di ringraziarti con una cerimonia ufficiale che si terrà il 19 maggio nel tuo paese. Nel corso di #TavulliaVale, insieme a tanti amici, ti consegneremo le chiavi della città“.