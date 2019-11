Consigli Fantacalcio 13° giornata, i giocatori da schierare

Finalmente si riparte! Dopo la pausa dovuta agli impegni delle Nazionali torna sotto i riflettori la Serie A e di conseguenza il nostro amato fantacalcio. La 13a giornata del campionato di Serie A si aprirà domani con gli anticipi tra Atalanta-Juventus, Milan-Napoli e Torino-Inter e terminerà lunedì sera con Spal-Genoa. Anche oggi vi suggeriamo tre giocatori per reparto da schierare in caso di dubbi. Buona lettura, buona fortuna e come sempre buon fantacalcio a tutti.

Fantacalcio: il portiere da schierare per la 13a giornata

1 – Bartlomiej Dragowski della Fiorentina. Cinque gol subiti contro il Cagliari, nove nelle ultime quattro gare disputate. La fantamedia dell’estremo difensore viola è scesa a 4,75 ma il suo rendimento rimane comunque costante con una media voto di 6,12. Contro il Verona proverà a mantenere la porta inviolata.

2 –Etrit Berisha della Spal. Terzo portiere per media voto (6,42) dietro a Olsen e Sirigu. Imbattuto nell’ultimo match con l’Udinese, potrebbe uscire dal campo con una valutazione positiva anche contro il Genoa.

3 – Luigi Sepe del Parma. Nella sfida contro la Roma, vinta 2-0, si è guadagnato un bel 6,5 in pagella. Nel lunch match di domenica affronterà il Bologna, squadra che viene da tre sconfitte consecutive.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Cristian Zapata del Genoa. Prima parte di stagione non esaltante con una fantamedia di 5,59 in undici gare disputate. Nell’ultima partita contro il Napoli si è guadagnato un 7 in pagella e la sua esperienza potrebbe fare la differenza nella delicata sfida con la Spal.

2 – Stryger Larsen dell’Udinese. L’esterno danese ha disputato solo otto partite a causa di un infortunio ma contro la Sampdoria ci sarà. Il difensore gioca sulla linea dei centrocampisti e contro la Sampdoria potrebbe regalare bonus.

3 – Koray Gunter del Verona. La solidità difensiva del Verona ha stupito tutti: seconda miglior difesa con 11 gol subiti dietro solo alla Juventus. Il rendimento di Gunter è stato altalenante ma contro la Fiorentina potrebbe rifarsi.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Frank Ribery della Fiorentina. Dopo tre giornate di squalifica torna in campo Frank Ribery (influenza permettendo). La voglia del calciatore e il suo talento potrebbero fare la differenza nel match con il Verona.

2 – Luis Alberto della Lazio. Sempre presente nello scacchiere tattico di Inzaghi. Per lui 12 presenze, un gol e 8 assist. Possibili bonus in arrivo contro il Sassuolo.

3 – Marko Rog del Cagliari. Il primo gol in campionato è arrivato contro la Fiorentina ma Rog non ha alcuna intenzione di fermarsi. Contro il Lecce potrebbe arrivare la seconda rete stagionale.

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Fabio Quagliarella della Sampdoria. Appena un gol in dieci presenze e una fantamedia di 5,8. Numeri negativi per l’ex capocannoniere della Serie A che non vede l’ora di tornare a gonfiare la rete. Domenica sfiderà l’Udinese, squadra nella quale ha militato dal 2007 al 2009.

2 – Andrea Pinamonti del Genoa. Dieci partite disputate con 2 gol segnati. La rete manca da un mese ma contro la Spal potrebbe tronare ad esultare.

3 – Mattia Sprocati del Parma. Le assenze di Karamoh, Inglese e Cornelius proiettano Sprocati ad un ruolo da titolare nel reparto offensivo gialloblù. L’attaccante è già sceso in campo otto volte siglando una rete.

SPORTEVAI | 22-11-2019 15:50