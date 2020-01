Consigli Fantacalcio 22° giornata: schiera la formazione migliore

La 22a giornata del campionato di Serie A si aprirà sabato pomeriggio con Bologna-Brescia e terminerà lunedì sera con il posticipo tra Sampdoria-Napoli. Nel mezzo i big match Juventus-Fiorentina, Lazio-Spal e Udinese-Inter. Con il mercato ancora aperto non sarà facile schierare la giusta fantaformazione ma noi, come di consueto, proveremo a risolvere i vostri dubbi consigliandovi tre giocatori per reparto. Buona fortuna e buon fantacalcio a tutti.

Fantacalcio: il portiere da schierare per la 22a giornata

1 – Lukasz Skorupski del Bologna. Stagione senza grandi sbavature e 6,10 di media. È uno degli estremi difensori più interessanti in questo turno. Molto probabile che il portiere polacco abbia modo di mettere in mostra le sue qualità.

2 – Pierluigi Gollini dell’Atalanta. Il 6,25 di media lo rende una sicurezza per tutti i suoi fantallenatori. Nella goleada contro il Toro ha fatto il suo mantenendo inviolata la porta per la quinta volta in questo campionato. Contro il Genoa punterà al sesto clean sheet.

3 – Thomas Strakosha della Lazio. È tra i portieri da schierare assolutamente. In casa, contro una Spal orfana dello squalificato Petagna, potrebbe non avare grandi apprensioni. Per lui un ottimo 6,28 di media, porta inviolata in sei occasioni e un rigore parato. Inoltre, deve farsi perdonare l’errore nel derby…

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Ola Aina del Torino. Un difensore spostato in posizione offensiva è un’occasione da non farsi scappare. Fin qui, la sua stagione non è stata esaltante (5,47 di fantamedia), ma la buona prova offerta in Coppa contro il Milan potrebbe rilanciarlo. Contro il Lecce in casa occorre vincere ed è probabile che arrivi il primo bonus.

2 – Giovanni Di Lorenzo del Napoli. Poco brillante nelle ultime uscite da centrale, a Marassi il laterale toscano dovrebbe tornare ad agire sulla sua fascia di competenza. Il 6,02 di fantamedia non è entusiasmante, ma all’andata ha già servito l’assist per il gol di Mertens che ha aperto il match.

3 – Danilo del Bologna. Contro il Brescia occorrerà sudare ma il rendimento costante e la poca propensione al malus (solo 5 ammonizioni e un’espulsione in 14 gare) ci spingono a credere che non deluderà. Buono stato di forma e il 6,04 di fantamedia stuzzica anche in ottica modificatore.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Cengiz Under della Roma. Spesso la pazienza viene ripagata. Può essere l’arma in più per tutti i suoi fantallenatori. Ha voglia di tornare a stupire e, con una fantamedia del 6,94, e 2 gol in 11 presenze (solo 5 da titolare), si corrono pochi rischi. Potrebbe mettere in seria difficoltà la difesa di De Zerbi.

2 – Seko Fofana dell’Udinese. Ha finalmente iniziato a regalare bonus con 4 assist e un gol nelle ultime sette uscite. La fantamedia del 6,4 non è un brutto biglietto da visita, se si considera l’avvio di stagione non proprio esaltante dei friulani. Contro l’Inter potrebbe dire la sua.

3 – Miguel Veloso del Verona. Chi lo ha in rosa sa quanto sia difficile relegarlo in panchina. Rendimento tra i più costanti del campionato con 2 reti, 3 assist e una fantamedia del 6,62. Contro un Milan reduce dalle fatiche di coppa, la sfida si potrebbe decidere a centrocampo. Siamo certi che il metronomo portoghese non deluderà le attese.

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Manolo Gabbiadini della Sampdoria. Insidiato da Bonazzoli per una maglia da titolare. Accanto a Quagliarella andrebbe a formare un duo offensivo di ex in grado di portare anche i tifosi napoletani meno scaramantici a toccare ferro. Trovare il bonus contro gli azzurri reduci dall’esaltante successo con la Juventus non sarà comunque facile, ma la fantamedia del 6,71 e le leggi non scritte del calcio potrebbero giustificare l’azzardo.

2 – Felipe Caicedo della Lazio. Le 5 reti messe a segno in 15 presenze (solo 6 da titolare) e una fantamedia del 7,25 lo rendono una delle seconde scelte più appetibili dell’intera Serie A. Vista l’assenza di Correa, contro la Spal avrà una maglia da titolare. Siamo certi che proverà in tutti i modi a sfruttare l’occasione. Bonus altamente probabile.

3 – Alexis Sanchez dell’Inter. Il cileno cercherà di prendersi l’Inter nel girone di ritorno. Finora, tanti guai fisici e una sola presenza da titolare per lui. La squalifica di Lautaro è un’occasione troppo ghiotta per non provare a scalare posizioni nelle gerarchie di Conte… che arrivino anche i tanto attesi bonus?

SPORTEVAI | 31-01-2020 13:18