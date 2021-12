Contatto con un positivo: Perin non convocato per Juventus-Genoa

05-12-2021 15:19

Szczesny titolare in Juventus-Genoa, Carlo Pinsoglio prima scelta in panchina. Mattia Perin , secondo del portiere polacco, non è stato infatti convocato da Max Allegri per la gara valida per il 16esimo turno di Serie A: preucazione per presunto contatto con un positivo al coronavirus.

Caso positivo extra-squadra e Perin in isolamento precauzionale: per questo motivo il portiere non sarà in panchina per la sfida contro il suo vecchio Genoa, squadra in cui è cresciuto, prima di passare proprio ai bianconeri e dunque tornarci nel 2020/2021.

Al posto di Perin, il terzo portiere della Juventus per la sfida della domenica contro il team Shevchenko sarà Marco Raina, 19enne dell’Under 23.

A fine 2020, tra l’altro, Perin era risultato positivo al coronavirus, saltando la sfida contro il Napoli. Nel 2021/2022 tre presenze stagionali da titolare, contro Sampdoria, Sassuolo e Fiorentina: due vittorie e una sconfitta con il 29enne estremo difensore a difendere i pali della Juventus.

