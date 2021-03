Conte applaude l'Inter: "Importante rispondere alla pressione"

L’Inter battere l’Atalanta nel big match del 26esimo turno di campionato, rispondendo ai successi di Milan e Juventus.

Invariata dunque la distanza tra la capolista e le inseguitrici, che speravano nel team Gasperini per provare a coltivare nuovi sogni Scudetto. 1-0 firmato Skriniar a San Siro e tutto da rifare per le squadre che guardano i nerazzurri dal basso.

Al termine di Inter-Atalanta, Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di ‘Sky’: “Tre punti importanti. Le inseguitrici si erano avvicinate, c’era una bella pressione dal punto di vista psicologico. Questa andrà ad aumentare via via”.

Conte applaude i suoi proprio per aver superato una squadra come la Dea: “L’Atalanta prende punti a tutte le grandi, è una squadra ostica. Se non prepari per bene la partita si rischia un’imbarcata. Hanno giocato in maniera accorta, perchè sapevano che potevamo far male. Tredici punti di distacco da loro cominciano ad essere tanti”.

Per l’Inter una conclusione e un gol: “Un solo tiro nello specchio, ma abbiamo fallito delle opportunità importanti e clamorose, sprecate. Lukaku poteva fare meglio quando ha avuto la possibilità. Non penso che loro abbiano avuto le nostre occasioni. Siamo stati bravi a trovare un giusto equilibrio, loro hanno avuto meno occasioni di noi”.

Anche un po’ di ironia per Conte a fine gara: “Se mi cerco in tasca trovo un pezzo di Scudetto? No, se cerco mi trovo 40 euro, quelli che mi sono rimasti dopo averli dati per fare benzina”.

OMNISPORT | 08-03-2021 23:31