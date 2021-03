Conte, battibecco con l'arbitro di Inter-Atalanta

L’Inter ha vinto una partita molto sofferta contro l’Atalanta.

La capolista ha avuto la meglio sulla squadra di Gasperini grazie a un gol di Skriniar in avvio di secondo tempo, unico tiro in porta dei milanesi in tutta la gara.

La squadra di Conte è stata messa in difficoltà dai bergamaschi in particolare nel primo tempo, che si era aperto con un’ammonizione per proteste allo stesso tecnico salentino, comminata dall’arbitro Maurizio Mariani.

Le telecamere di ‘Sky Sport’ hanno pizzicato il labiale di Conte, tornato a scontrarsi con un direttore di gara due mesi dopo il duro faccia a faccia con Fabio Maresca durante e dopo la partita contro l’Udinese, pareggiata 0-0.

“Siamo solo al decimo minuto, io capisco il suo momento, ma lei capisca il mio. Non è fallo” le parole dell’arbitro.



Il tecnico ha però continuato a protestare. “Va bene? Allora forse non va bene…!” ha replicato Mariani prima di estrarre il giallo.

L’ultima battuta, ironica, è di Conte: “Fate i protagonisti, con tutto il bene che vi voglio…”.

OMNISPORT | 08-03-2021 23:51