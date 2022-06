Continua il mercato dell’Olimpia Milano: preso Billy Baron

28-06-2022 14:06

Non si ferma più l’Olimpia Milano, squadra che oggi, dopo quelli dei giorni scorsi, ha dato l’ennesimo annuncio della propria campagna acquisti ufficializzando l’arrivo di Billy Baron.

Classe 1990, il nativo di Altoona (Pennsylvania) ha vestito nell’ultima stagione la casacca dello Zenit San Pietroburgo, formazione con cui in Eurolega (prima dello stop alle squadre russe) è riuscito a mettere a referto 11.2 punti di media.

“Io e la mia famiglia siamo entusiasti di entrare a far parte di questo club e sperimentare la cultura italiana. Ho avuto una bellissima conversazione con Coach Messina, ho sempre avuto grande rispetto e considerazione per lui e per l’Olimpia. Giocare a questo livello è sempre stato un mio obiettivo. Adesso non c’è niente che voglia di più che aiutare la squadra a portare nuovi trofei a questa città. Lavorerò ogni giorno per riuscirci” ha dichiarato Baron dopo la firma del biennale con l’Olimpia.

“Billy è uno dei migliori tiratori che abbiano giocato in Europa nelle ultime stagioni in cui ha mostrato anche carattere e personalità. Ha esperienza e freschezza al tempo stesso, siamo felici che sia con noi” è stato invece il pensiero del general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos.