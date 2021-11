Continua il periodo "No" di Lukaku: non segna da metà settembre

01-11-2021 22:02

“Questi quattro giorcatori, Mount, Lukaku, Werner e Kovacic, sono ancora indisponibili: per Romelu e Kova non è una sorpresa”: chiaro, in conferenza stampa, Thomas Tuchel alla vigilia della sfida contro il Malmo.

L’allenatore del Chelsea dovrà rinunciare a Romelu Lukaku anche per questa gara, dando seguito a un periodo negativo per il belga che continua, senza sosta, dallo scorso 20 ottobre.

Proprio all’andata del match contro il Malmo a Stamford Bridge, l’attaccante belga è stato costretto a uscire al 23′ dopo aver rimediato una distorsione alla caviglia.

Da quel momento in poi tre partite saltate: contro il Norwich e il Newcastle in Premier League e contro il Southampton in Carabao Cup. E adesso anche quella in Champions League valida per la prima giornata di ritorno della fase a gironi.

Un’assenza che in termini di risultati non si è fatta sentire tantissimo, visto che i Blues hanno vinto tutte e tre le gare, quattro compresa quella contro il Malmo, ma non avere a disposizione Lukaku rimane comunque un problema, visto il periodo di forma delle ultime stagioni.

Il periodo “No” del belga, comunque, non riguarda solo l’infortunio. Dopo aver segnato all’esordio dopo il ritorno al Chelsea contro l’Arsenal, Lukaku era andato a segno contro l’Astom Villa, con una doppietta, e contro lo Zenit alla prima di Champions.

Poi zero goal nelle restanti sette gare: l’ultimo goal, per intenderci, è datato 14 settembre proprio contro i russi. Un mese e mezzo fa, al netto degli infortuni.

Al momento gli obiettivi sono due: il primo, indispensabile, è il ritorno in campo dall’infortunio. Il secondo sarà il ritorno alla rete con la maglia del Chelsea. Per adesso, comunque, dovrà limitarsi a guardare nuovamente i suoi “dai box”.

