Cooley e Sassari ai titoli di coda

Secondo quanto riferito a Sportando le strade della Dinamo Sassari e di Jack Cooley starebbero per separarsi: il centrone starebbe per accasarsi in un club giapponese.

Cooley ha chiuso la regular season di Serie A segnando 14.3 punti di media con 9 rimbalzi mentre nella vittoriosa campagna in Europe Cup ha segnato 10.5 punti di media con 5 rimbalzi.

Nei playoff le medie di Cooley sono state di 13.4 punti e 7.9 rimbalzi con Sassari che ha perso lo scudetto in Gara 7 contro Venezia.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 10:52