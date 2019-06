Cooley, il commosso saluto a Sassari

I rumors di mercato erano indovinati. L’esperienza di Jack Cooley a Sassari è durata per una sola stagione, seppur memorabile, con la conquista della Europe Cup e della finale scudetto, persa dopo gara 7 contro la Reyer Venezia.

Il centro americano, secondo quanto riportato da Sportando, proseguirà la propria carriera in Giappone, ma ha tenuto a salutare la propria ex squadra e soprattutto i tifosi attraverso un post su Instagram intriso di commozione:

“Descrivere questa squadra come “speciale” non gli rende giustizia – ha scritto l'ex Malaga – È difficile esprimere a parole ciò che questa squadra ha veramente significato per me e ciò che siamo stati in grado di realizzare insieme. Ogni giocatore ha contribuito a creare questa stagione che non dimenticherò mai e ha creato un’amicizia tra di noi che durerà tutta la vita. Sarò sempre grato per il mio anno a Sassari e per l’incredibile gruppo di uomini che ho avuto modo di chiamare compagni di squadra. Grazie per tutto ragazzi”.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 21:10