Copa America, Brasile-Venezuela 3-0: buona la prima per la Seleção

La Copa America più difficile della storia inizia con la vittoria del Brasile padrone di casa. Il Venezuela, quasi azzerato da una lunghissima serie di positività al Covid-19, non può resistere. Finisce 3-0 per la Nazionale di Tite, che a Brasilia non incanta, ma giustifica immediatamente il proprio status di favorita del torneo.

Primo tempo in cui il Venezuela, a dire il vero, riesce con le proprie armi a rendere la vita complicata al Brasile. I padroni di casa mancano il vantaggio con Richarlison e Militão, pressano alla ricerca dell’1-0 e infine lo trovano con una zampata ravvicinata di Marquinhos.

Ancora Richarlison si vede annullare il gol del raddoppio per fuorigioco, mentre Neymar per due volte si divora tutto davanti alla porta. In sostanza, pur senza far nulla di particolarmente eclatante in campo c’è solo il Brasile.

Il Venezuela se la gioca con l’orgoglio, ma non può resistere. E nel secondo tempo subisce la rete del raddoppio da Neymar, a segno su calcio di rigore: netto il fallo in area di Cumana sullo juventino Danilo, che lo aveva superato con un “drible de vaca”.

La contesa, in pratica, si chiude lì. Il Brasile non affonda troppo i colpi, il Venezuela non punge. E quasi al 90 c’è gloria anche per l’ex interista Gabigol, che non deve far altro che appoggiare di petto a porta vuota un cross dell’imprendibile Neymar. 3-0. Tutto come da previsioni.



IL TABELLINO

Brasile-Venezuela 3-0

Marcatori: 23′ Marquinhos, 64′ rig. Neymar, 89′ Gabigol

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos, Renan Lodi (46′ Alex Sandro); Paquetá (46′ Everton Ribeiro), Casemiro, Fred (85′ Fabinho); Gabriel Jesus (85′ Vinicius Junior), Richarlison (65′ Gabigol), Neymar. Ct. Tite

VENEZUELA (5-4-1): Graterol; Gonzalez (92′ Hernandez), La Mantia, L. Martinez, Del Pino, Cumana; J. Martinez, Moreno, Manzano (77′ Celis), Casseres (84′ Castillo); Aristeguieta (77′ Cordova). Ct. Peseiro

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Ammoniti: Renan Lodi, Gabigol, Manzano

Espulsi: nessuno



OMNISPORT | 14-06-2021 07:37