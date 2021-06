Copa America: pari per il Brasile, festa Perù

Proseguono le emozioni in Copa America. Militão non basta a un Brasile pieno di riserve: una rete di Mena consente all’Ecuador di pareggiare, qualificarsi ed eliminare il Venezuela. Nonostante il non esaltante pareggio (1-1), la verdeoro chiude prima nel gruppo B.

Sorride il Perù di Lapadula che batte proprio il Venezuela (1-0, rete di Carrillo) e chiude la fase a gironi al secondo posto, alle spalle solo del Brasile. Come detto, termina la corsa dei Vinotinto in Copa America.

OMNISPORT | 28-06-2021 07:35