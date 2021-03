Copa del Rey, il Barcellona ribalta il Siviglia e va in finale

Il Barcellona rimonta il Siviglia e va in finale di Coppa del Re. Al Camp Nou finisce 3-0 per i catalani che all’andata erano usciti sconfitti dallo stadio Ramon Sanchez Pizjuan per 2-0. Dembelé ha aperto le marcature dopo 12′ di gioco, Piqué ha pareggiato i conti con l’andata al 94’ della ripresa costringendo così gli andalusi a trascinarsi fino ai supplementari, dove è arrivato subito il gol di Braithwaite che al 5′ ha firmato il ribaltone.

Il Siviglia era in 10 dal 92’ dei regolamentari per l’espulsione di Fernando Reges; al 13′ del primo supplementare espulso anche Luuk De Jong. Il portiere dei blaugrana, il tedesco Ter Steghen, al 73’ ha parato un rigore a Lucas Ocampos del Siviglia negando il pareggio agli andalusi. Il Barcellona in finale incontrerà la vincente di Levante-Athletic Bilbao, che giocheranno a Valencia domani sera per la semifinale di ritorno dopo l’1-1 dell’andata.

OMNISPORT | 03-03-2021 23:58