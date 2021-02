Copa del Rey: sarà Siviglia-Barça e Athletic-Levante

È appena terminato il sorteggio delle semifinali della Copa del Rey 2020/21. Il Barcellona se la vedrà contro il Siviglia, in quello che sarà il confronto tra le due favorite alla vittoria finale. L’altra semifinale si disputerà tra Athletic Club e Levante.

Dopo il rocambolesco passaggio del turno dei blaugrana contro il Granada, ai supplementari per 5-3, la squadra di Ronald Koeman farà visita al Siviglia che ha eliminato l’Almeria per 1 gol a zero.

L’altra semifinale vedrà opposte il Bilbao che ha avuto la meglio sul Betis Siviglia soltanto ai rigori dopo che i tempi regolametari si erano chiusi sull’1-1 e il Levante che nei supplementari ha superato il Villareal 1-0.

Appuntamento quindi a partire da mercoledi 10 febbraio per le semifinali di andata.

