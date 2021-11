28-11-2021 09:00

Per la terza volta nella propria storia (seconda consecutiva), il Palmeiras ha conquistato al prestigiosa Copa Libertadores. I Verdao si sono imposti, nella finale tutta brasiliana, contro il Flamengo.

Palmeiras in vantaggio con Veiga dopo una manciata di minuti. Gabigol (ex Inter) pareggia i conti ma, all’inizio dei supplementari, arriva la rete di Deyverson che decide il match. In festa anche Felipe Melo, vecchia conoscenza del calcio italiano ora al Palmeiras.

OMNISPORT