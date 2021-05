Copa Libertadores: River Plate fermato a Barranquilla

Sconfitta casalinga per l’Argentinos Juniors che viene superato dal Catolica grazie ad un gol di Zampedri ad un quarto d’ora dalla fine. Padroni di casa in 10 dalla mezz’ora per l’espulsione di Hauche.

Secondo pareggio consecutivo per il San Paolo pareggia in Uruguay: 1-1 con il Rentistas; stesso identico risultato per il River Plate fermato dai colombiani del Junior e per il Defensa y Justicia con l’U de Deportes.

Vince la Flu in rimonta sul Santa Fe con i gol di Guedes e Paulista, mentre la seconda vittoria esterna della quarta giornata è del Cerro Porteno che supera i venezuelani della Guaira (0-1)

Di seguito i risultati delle partite giocate nella notte in Copa Libertadores, valide per la quarta giornata della fase a gironi:

Argentinos (Argentina)- U Catolica (Cile) 0-1

Rentistas (Uruguay)-Sao Paulo (Brasile) 1-1

Fluminense (Brasile)-Santa Fe (Colombia) 2-1

Junior (Colombia)-River Plate (Argentina) 1-1

La Guaira (Venezuela)-Cerro Porteno (Paraguay) 0-1

Atlético Nacional (Colombia)-Nacional (Uruguay) 0-0

U de Deportes (Perù)-Defensa y Justicia (Argentina) 1-1

OMNISPORT | 13-05-2021 12:17