Coppa Agostoni 2023: vince Formolo, caduta assurda per Vergallito. Clavicola rotta, operazione e stagione finita

Gara magnifica e anche insolita, per questa edizione della Coppa: vince l'asso della UAE Emirates, Secondo, a 32" dal vincitore, si è classificato lo svizzero Marc Hirschi, terzo il francese Victor Lafay a 51"

Di certo non era nei suoi programmi, ma purtroppo questa Coppa Agostoni per Luca Vergallito – 26 anni, primo anno da “pro” – si chiude con l’esito degli esami strumentali dopo il volo che ha fatto durante il terzo giro della manifestazione lombarda, la prima del Trittico e che ha anche stavolta dimostrato la abnorme affezione del pubblico di amatori verso l’evento casalingo, tra le alture lombarde.

Il referto è impietoso ed eloquente, per il corridore milanese che aveva collezionato in questa prima stagione già buoni risultati: l’impatto contro l’asfalto della Coppa Agostoni è costato al bandito (questo il suo soprannome) della Alpecin-Deceuninck la frattura della clavicola per uno dei concorrenti più attesi in questo finale di 2023 che avrebbe dovuto vederlo protagonista.

La caduta è avvenuta nel corso del terzo giro della Agostoni, in discesa da Colle Brianza verso S. Maria Hoe. Secondo quello che riferisce la Gazzetta dello Sport, Vergallito avrebbe fatto tutto da solo: sarebbe stato il bandito a compiere una manovra forse azzardata e a cadere senza alcun impatto:

“Ho chiuso troppo il manubrio in un tornante e ho perso l’anteriore. Peccato perché stavo bene”. Come accennavamo, dai primi riscontri i sospetti iniziali sono stati confermati dai risultati delle indagini diagnostiche: clavicola rotta e a seguire inevitabile operazione a Brescia o in Belgio. Per lui, dunque stagione finita e testa e preparazione già al 2024 quando – si presume – il suo recupero sarà completato.

La storia di Vergallito è particolare: di fatto ha incominciato da professionista in questa stagione con dei buoni, ottimi risultati per un esordiente di 26 anni. Questa gara, molto sentita perché in Brianza, si colloca in una fase della stagione abbastanza definita, dopo i principali eventi: Giro, Tour e Vuelta e le grandi classiche.

La Coppa Agostoni, per la cronaca, è tra le classiche del ciclismo italiano d’autunno e primo appuntamento del Trittico Regione Lombardia, è stata vinta da Davide Formolo, 30enne veronese che ha vinto per distacco l’edizione 2023, caratterizzata da sole e una temperatura elevata, in questo primo scorcio d’autunno.

La 76a Coppa Ugo Agostoni – Giro delle Brianze – Gran Premio Banco BPM, è stata organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone ed è l’unica corsa con percorso interamente brianzolo-monzese e lecchese. Secondo, a 32″ dal vincitore, si è classificato lo svizzero Marc Hirschi, terzo il francese Victor Lafay a 51″.

“È un’emozione molto forte, sono davvero molto contento di avere potuto alzare le mani al cielo oggi – il commento di Formolo -. Non era facile, il percorso dell’Agostoni è molto ondulato nella parte centrale e piatto nel finale. Un percorso molto bello, molto selettivo, che non concede un attimo di respiro, neppure nei pochi chilometri di pianura”.

“Sono stato tanto tempo senza vincere, ma corro in una squadra forte (la UAE Emirates ndr), con molti compagni dallo spunto veloce – ha aggiunto Formolo -, che è giusto abbiano una possibilità in più su di me sul traguardo. Oggi Hirschi (suo compagno di squadra ndr) Marc mi ha reso tutto l’affetto che io ho dato alla squadra negli ultimi tre anni”.

