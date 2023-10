Coppa d’Africa, i gironi: gli avversari di Osimhen, Anguissa ecc., le date e quali partite perderanno

Sorteggiati i gironi della Coppa d'Africa 2024 in programma in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio: ecco quante gare salteranno gli italiani

13-10-2023 15:00

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Sono stati sorteggiati i gironi della prossima edizione della Coppa d’Africa, che andrà in scena in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024. Non è andata benissimo ai campioni in carica del Senegal, che si ritrovano contro il Camerun di Anguissa. I padroni di casa per la Nigeria di Osimhen. Napoli (e non solo), dunque, spettatore interessato: ecco per quanto tempo perderà i suoi gioielli.

La Nigeria di Osimhen contro i padroni di casa della Costa d’Avorio

Osimhen è una delle stelle più attese della Coppa d’Africa 2024. Reduce dallo scudetto col Napoli, l’ultimo capocannoniere della Serie A è chiamato a trascinare la Nigeria, che non vince dal 2013, fino in fondo. Ma nel Gruppo A trova un ostacolo di non poco conto: la Costa d’Avorio di Jean-Louis Gasset, che può contare sui vari Haller, Kessie, Sangaré e Bamba. Guinea Equatoriale e Guinea-Bissau completano il girone.

Camerun e Senegal nello stesso girone: Anguissa contro Koulibaly

Il Gruppo C è quello che si definisce un girone tosto. Non è stata un’urna benevola per i campioni in carica del Senegal, costretti a confrontarsi con Camerun, Guinea e Gambia. Si sfidano il passato e il presente del Napoli: Koulibaly, oggi in Arabia Saudita tra le fila dell’Al-Hilal, guida i Leoni della Teranga, Anguissa è il perno del centrocampo dei Leoni indomabili.

Quante partite salteranno gli ‘italiani’ in Coppa d’Africa

Sarà numerosa la truppa del calciatori africani della Serie A che prenderà parte alla competizione. Considerando che la gara inaugurale è fissata per sabato 13 gennaio 2024, le squadre italiane dovranno rinunciare ai giocatori convocati già a partire dalla 19esima giornata di campionato, ovvero l’ultima del girone d’andata, in programma il 6 e 7 gennaio.

Il rischio – nel caso in cui qualcuno dovesse arrivare fino alla finale dell’11 febbraio – è di riavere a disposizione i calciatori soltanto alla 25a giornata (18 febbraio) per un totale di sei gare saltate.

Non solo campionato: i convocati a rischio per le coppe

Già, la Champions League riprenderà con gli ottavi di finale il 13 e 14 febbraio 2024, subito dopo la finale di Coppa d’Africa. A seguire, Europa League e Conference League. Annoverare tra le proprie fila un giocatore approdato in finale significa quasi sicuramente non averlo a disposizione per gli impegni europei. E c’è anche la Coppa Italia, con una parte degli ottavi che si disputerà tra il 10 e il 17 gennaio e poi i quarti il 31 gennaio.

Coppa d’Africa 2024: ecco i sei gironi completi

Gruppo A

Costa d’Avorio

Nigeria

Guinea Equatoriale

Guinea-Bissau

Gruppo B

Egitto

Ghana

Capo Verde

Mozambico

Gruppo C

Senegal

Camerun

Guinea

Gambia

Gruppo D

Algeria

Burkina Faso

Mauritania

Angola

Gruppo E

Tunisia

Mali

Sudafrica

Namibia

Gruppo F