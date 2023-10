Napoli, Osimhen perfetto per Arsenal e Chelsea: ecco perché può partire l’assalto a gennaio

The Sun dedica un lungo articolo alle caratteristiche dell’attaccante nigeriano, spiegando che i due club londinesi potrebbero presto venire a bussare alla porta di De Laurentiis

12-10-2023 14:06

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Perfetto per la Premier League: così il Sun presenta oggi Victor Osimhen, raccontando nei dettagli le doti del centravanti del Napoli e spiegando accuratamente perché il nigeriano sarebbe il colpo migliore sia per l’Arsenal che per il Chelsea. Entrambe le squadre potrebbero provare a prenderlo già a gennaio, ma il quotidiano britannico aggiunge anche che non sarà facile strapparlo ad Aurelio De Laurentiis.

Napoli, Osimhen perfetto per la Premier League

“A perfect fit for Premier League”, ovvero un innesto perfetto per la Premier. Così titola il Sun in un lungo articolo dedicato a Victor Osimhen, sogno proibito di Arsenal e Chelsea, entrambe in cerca di un top player nel ruolo di centravanti. Il Sun torna a parlare di Osimhen, ma stavolta non si sofferma sui suoi numeri straordinari né sul suo ruolo di trascinatore del Napoli. Il tabloid invece entra nei dettagli, sottolineando le caratteristiche tecniche del nigeriano non solo in zona gol, ma nell’impatto complessivo sul gioco del Napoli.

Napoli, Arsenal e Chelsea all’assalto di Osimhen

Il Sun mette a confronto Osimhen con gli attuali centravanti delle due squadre. Il nigeriano stravince il confronto con Gabriel Jesus ed Eddie Nketiah dell’Arsenal, rispetto ai quali il nigeriano vanta una maggiore mobilità lungo la linea d’attacco, oltre che una presenza nettamente superiore in area di rigore, nell’uno contro uno con i difensori avversari. Stesse conclusioni per quanto riguarda il Chelsea, che non ha un vero e proprio numero 9 di alto profilo: il confronto con Nicholas Jackson, il 22enne senegalese ex Villarreal che ha conquistato un posto da titolare nel Chelsea.

Osimhen, De Laurentiis il grande ostacolo da superare per Arsenal e Chelsea

Osimhen è dunque il giocatore perfetto per risolvere i problemi dei due club londinesi, pronti secondo il Sun a dare l’assalto al nigeriano già a gennaio. Ma il tabloid ricorda anche come convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il suo gioiello non sarà facile: il Sun spiega che ADL ha rifiutato una ricca offerta dall’Arabia Saudita in estate e che mai si è privato delle sue stelle a campionato in corso. Di sicuro, però, le big della Premier League verranno presto a bussare alla porta del Napoli per Osimhen.