Napoli, Osimhen diventa il bambolotto Cicciobello ma con Adl è guerra fredda

Nei negozi arriva un Cicciobello versione Osimhen ma tiene banco caso rinnovo: nonostante le dichiarazione di Adl, tra le parti c'è ancora freddezza

05-10-2023 14:00

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Il caso Osimhen tiene sempre banco a Napoli, nonostante le parole post Real Madrid di De Laurentiis che ha provato a rassicurare l’ambiente in merito al rinnovo dell’attaccante nigeriano. In realtà una novità c’è, ma non riguarda il campo: l’ex Lille ha ispirato un nuovo Cicciobello, il bambolotto più amato dai bambini.

Osimhen diventa ‘Cicciobello bomber’: ecco quanto costa

Giochi Preziosi continua a scommettere sul Napoli. E, dopo aver lanciato ‘Cicciobello Maradona‘, si appresta a riempire gli scaffali dei negozi di giocattoli con un nuova versione del suo bambolotto di punta: ‘Cicciobello bomber‘, chiaramente ispirato a Osimhen.

‘Cespuglio’ biondo come Victor, maschera col numero 9 a coprirgli il volto e maglia azzurra: sarà in vendita a partire da ottobre 2023 e avrà un costo di 70 euro. Dopo essere stato protagonista di torte e pizze, l’ultimo capocannoniere della Serie A irrompe sul mercato dei giocattoli. C’è da scommettere che per i piccoli tifosi partenopei sarà un cimelio da avere a tutti i costi.

Caso rinnovo, Adl rasserena l’ambiente: è davvero così?

Al termine del match perso al Maradona col Real Madrid, De Laurentiis si è concesso ai microfoni del Chiringuito riservando parole al miele per Osimhen e affermando che il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 si farà.

Certamente un segnale di disgelo da parte del patron del Napoli, ma la situazione non è così facile da risolvere come ha lasciato immaginare il presidente. Il ‘social-gate‘ scoppiato in seguito agli ormai noti video su Tik-Tok pubblicati dal club hanno creato una frattura che sembra difficilmente sanabile.

Continua a regnare il gelo tra Osimhen e il Napoli

Già prima dei Tik-Tok le parti erano distante. Nonostante i numerosi confronti, infatti, il Napoli e l’entourage di Osimhen non sono riusciti a raggiungere l’intesa né sull’accordo, né sulla clausola rescissoria, vero nodo dell’operazione. La rottura – si spera non definitiva – è avvenuta poi con i video postati sul social network cinese che prendevano di mira il nigeriano dopo il rigore sbagliato col Bologna.

Il giocatore avrebbe gradito le scuse pubbliche del club, che non sono arrivate nonostante una nota diffusa per stemperare gli animi. Non solo: Osi, rigorista del Napoli, avrebbe deciso di non tirare più i penalty perché si è sentito preso in giro.