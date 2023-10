Napoli-Real Madrid: Osimhen e Kvara sotto tono ma i tifosi trovano due peccati originali

La sconfitta col Real Madrid lascia l'amaro in bocca ai tifosi del Napoli. Tanti i complimenti alla squadra, ma anche critiche accese sul web

04-10-2023 11:45

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

La sconfitta per 3-2 col Real Madrid dell’ex Ancelotti al Maradona brucia. Il giorno dopo fa ancora male. Perché i tifosi del Napoli hanno apprezzato l’impegno profuso dai campioni d’Italia, che hanno tenuto testa ai galacticos. Osimhen e Kvara non hanno brillato, ma a far storcere il naso al pubblico partenopeo sono stati soprattutto Meret e i cambi di Rudi Garcia.

Napoli ko col Real Madrid: quanti complimenti agli azzurri

Inutile girarci intorno: il blitz del Real a Fuorigrotta, davanti a un Maradona gremito, ha lasciato l’amaro in bocca. Perché il Napoli – sul 2-2 – avrebbe potuto vincerla. Ma resta la consapevolezza di una partita di livello contro uno dei club più forti e vincenti del pianeta. “Bravi lo stesso, vi vogliamo così” scrive Luigi su Twitter. “Orgoglioso della mia squadra” aggiunge un altro tifoso. “Cuore, grinta e cazzimma: bravi” commenta Rita.

Meret sul banco degli imputati: cosa pensano i tifosi del Napoli

Sul web pioggia di critiche per Meret. Secondo la maggior parte dei sostenitori azzurri avrebbe potuto far meglio in occasione del gol di Vinicius jr e anche sul missile di Valverde che ha fissato il risultato sul 3-2 per il Real Madrid. “Giochiamo senza portiere! Meret non è buono” sostiene Walter Silano. “Meret via da Napoli il prima possibile” rincara la dose un altro utente.

E, ancora: “I bonus al portiere sono finiti… disgustato. Non riesco più a trovare lo spunto per difenderlo” scrive Umberto mas. Infine, ‘GGJ_00’: “Prima di tutto prendete un portiere serio, perché per colpa sua abbiamo buttato una delle partite più belle che abbiamo fatto”.

Napoli-Real Madrid: i cambi di Garcia non hanno convinto

Anche se in torno minore rispetto alle scorse settimane sui social l’hashtag #Garciaout persiste. Ai tifosi del Napoli non sono piaciuti i cambi del tecnico francese. “Francamente non capirò mai una sostituzione di Garcia. La prima che fa in ogni partita? Togliere il migliore in campo” cinguetta un fan riferendosi all’uscita dal terreno di gioco di Politano per Elmas.

“I cambi finali non li ho capiti, l’allenatore (vostro perché non lo reputo mio) si conferma ancora una volta un incompetente” afferma Riccardo. “A un quarto d’ora dalla fine, Garcia doveva guardarsi la castagna: buttare dentro Raspadori per vincerla è stata una presunzione” conclude Massimiliano Nova.