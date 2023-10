Napoli-Real Madrid, Garcia replica ad Ancelotti: "Penalizzati dall'arbitro, meritavamo il pari"

Vivace ed emozionante la partita tra Napoli e Real Madrid, scoppiettante e pepato il post partita. Nel ventre del Maradona va in scena una sorta di siparietto a distanza tra Carlo Ancelotti e Rudi Garcia. Il primo ad arrivare in sala stampa è il tecnico dei Blancos, poi tocca all’allenatore del Napoli. Cosa accomuna entrambi? Le lamentele nei confronti del direttore di gara, il francese Turpin.

Ancelotti spiega di aver parlato all’arbitro e di avergli detto che certi rigori non si fischiano, soprattutto in Champions. La risposta di Garcia? Con un’altra recriminazione, stavolta di marca azzurra:

Recriminazioni arbitrali a parte, Garcia ha visto un buon Napoli:

“ Il pari sarebbe stato il risultato più giusto, abbiamo giocato alla pari del Real Madrid. Gli errori? Non è un problema aver preso il primo gol in quel modo, costruire dal basso fa parte della nostra filosofia di gioco. Non mi è piaciuto invece che ci siamo aperti troppo sull’1-1. Quando il momento è difficile bisogna compattarsi, il Real aspettava solo questo con Bellingham, Valverde e i tanti campioni. La parte migliore, poi, è stata il rientro dopo l’intervallo “.

Garcia spiega i cambi effettuati nella seconda parte di gara:

“Politano era un po’ stanco, ma visto che la squadra giocava bene l’ho tenuto dopo l’intervallo, anche perché di fronte aveva Camavinga già ammonito. Poi ho inserito Elmas per mettere ulteriore pressione. In panchina c’è freschezza, qualità. Per noi è la quarta partita in nove giorni, soprattutto a centrocampo alcuni hanno giocato tanto e nel finale si è visto. Peccato per quelle incertezze nel primo tempo. Il gol dell’1-2 fa parte di un momento in cui non abbiamo protetto l’asse della nostra squadra. Dovevamo chiudere molto di più l’interno e portare la palla sugli esterni”.