Video TikTok, Osimhen: "Tifosi del Napoli non sono razzisti, accuse false"

Victor Osimhen rompe il silenzio e attraverso una storia Instagram difende i napoletani dalle accuse di razzismo: nessuna parola, invece, nei confronti del club.

01-10-2023 18:18

Incredibile ma vero, da alcuni giorni il Napoli passa per club razzista e i suoi tifosi per intolleranti e incivili. “Colpa” del caso Osimhen, ovviamente, con l’attaccante che ha accusato la società di averlo dileggiato sui social. La questione è seria. In Italia se ne è parlato poco, ma in Nigeria gli animi sono infuocati. Basta dare un’occhiata alla pioggia di commenti sui social di tifosi di Victor inferociti, che commentano ogni post del Napoli. Sulla questione si sono soffermati la BBC, autorevoli testate britanniche come il Daily Mail o il Guardian, altri importanti organi di stampa di Germania e Spagna. E ora Osimhen ha deciso di rompere il silenzio.

Razzismo, Osimhen difende i tifosi del Napoli

No, Napoli e i suoi tifosi non sono razzisti. Parola di Victor Osimhen. D’altro canto, sarebbe un paradosso se la tifoseria più tartassata d’Italia, destinataria in ogni partita – anche in contumacia – di beceri cori insultanti e denigratori da parte degli ultras avversari, si comportasse alla stessa maniera, per giunta nei confronti di un proprio beniamino. Lo stesso Osimhen ha fatto chiarezza su Instagram. Una storia per raccontare quella che è la pura e cruda verità.

La storia pubblicata da Osimhen su Instagram

Così il centravanti del Napoli sul suo account social:

“Venire alla Città di Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima, e l’amore per lo stemma è incrollabile mentre lo indosso con orgoglio”. “Le accuse contro il popolo di Napoli sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro che hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, ve ne sarà grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli sempre!”.

Napoli-Osimhen, tregua sancita ma niente scuse

Una difesa d’ufficio, accorata e sincera, di quello che è il rapporto tra Osimhen e la gente di Napoli. Per i bimbi della città partenopea, Victor con la sua maschera è una sorta di supereroe. Per i tifosi, più in generale, è un vero e proprio mito. E se il bomber col suo messaggio ha mostrato di ricambiare tutto l’amore e l’affetto dei napoletani, non ha dedicato invece una sola parola al club. Qualche giorno fa il Napoli ha pubblicato una nota per chiarire come non ci fosse alcuna intenzione di offendere Osimhen con quei video su TikTok. Il diretto interessato ha apprezzato il gesto, ma si aspettava una presa di posizione ancora più forte. Delle scuse. Che non sono arrivate.