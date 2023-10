Napoli, Osimhen non esulta più ma ora non c’è paura del Real: i segreti della svolta

La gestione del nigeriano resta un problema, ma solo fuori dal campo. Gli azzurri sono tornati a esprimere un gioco brillante: merito di una migliore condizione e di alcune scelte di Garcia

01-10-2023 17:12

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La situazione tra il Napoli e Victor Osimhen resta problematica, ma soltanto fuori dal campo: nelle due gare giocate dopo il cosiddetto “caso Tiktok” il nigeriano ha giocato come sempre, trovando il gol in entrambe le gare. E con le reti del bomber è tornata anche la fiducia degli azzurri nei propri mezzi: la partita contro il Real Madrid non è più una gara impossibile, la svolta sta nel rapporto tra la squadra e Rudi Garcia.

Napoli, Osimhen non esulta ma non preoccupa Garcia

Tornato a segnare contro Udinese e Lecce, Victor Osimhen non ha esultato dopo i suoi gol, limitandosi in entrambi i casi ad abbracciare i compagni che si complimentavano con lui. La situazione tra il nigeriano e la dirigenza del Napoli rimane tesa a causa del “caso Tiktok” scoppiato in settimana, tuttavia quando entra in campo l’attaccante continua a dare il 100%. E anche il rapporto con Rudi Garcia sembra essersi almeno parzialmente rasserenato dopo le proteste contro la sostituzione subita da Osimhen nella gara col Bologna.

Napoli senza paura contro il Real: migliora la condizione atletica

I gol ritrovati da Osimhen sono il segno di una crescita collettiva del Napoli, che dopo il 4-1 all’Udinese e il 4-0 al Lecce guarda senza paura alla sfida di Champions League contro il Real Madrid. La svolta degli azzurri dipende da vari fattori, in primis dal miglioramento di una condizione atletica evidente in alcuni elementi, come Frank Anguissa: nelle ultime due uscite il centrocampista è tornato a coprire il campo in lungo e in largo, con benefici immediati per la manovra di tutto il Napoli. Discorso simile per Kvicha Kvaratskhelia: questa settimana il georgiano aveva tutt’altra intensità negli affondi palla al piede. Non a caso è tornato a segnare (contro l’Udinese) e a servire assist (in entrambe le gare).

Il Napoli e il ritorno alla costruzione dal basso

Dopo il successo sull’Udinese, inoltre, Kvaratskhelia ha svelato come la squadra abbia parlato a Rudi Garcia, ricordandogli che il Napoli ama giocare all’attacco, tenendo il pallone: il tecnico ha ricordato come gli azzurri avevano il primato del possesso palla anche prima del match con i bianconeri, tuttavia nelle ultime due gare la squadra è tornata a prendersi dei rischi costruendo dal basso e riducendo i lanci lunghi per Osimhen. Una scelta che ha restituito ai giocatori del Napoli fiducia nel proprio gioco e aperto maggiori spazi di manovra per centrocampisti e attaccanti. Garcia è tornato sui suoi passi, mostrando fiducia nella squadra e responsabilizzando così i giocatori.

Napoli, l’exploit di Natan e Ostigard

Il Napoli delle ultime due partite – ma anche del pareggio per 0-0 di Bologna – è inoltre apparsa una squadra più corta e più efficace nel pressing. Un traguardo raggiunto sì grazie alla migliore condizione fisica, ma anche all’ottimo inserimento in difesa di Natan e alla crescita di Ostigard: entrambi sono centrali propensi all’anticipo, permettono alla linea difensiva di giocare più alta e di conseguenza rimpiccioliscono il campo che centrocampisti e attaccanti devono coprire in fase di ripiegamento o riaggressione.

Napoli, Garcia e la migliore gestione delle sostituzioni

Infine è migliorata la gestione della partita da parte di Rudi Garcia. Fino al Bologna, i cambi del tecnico francese erano stati discussi da critica, tifosi e dai giocatori stessi (Kvaratskhelia a Marassi, Osimhen al Dall’Ara). Con Udinese e Lecce, invece, Garcia ha indovinato scelte iniziali e sostituzioni. Non a caso 4 degli 8 gol segnati questa settimana sono arrivati da giocatori partiti dalla panchina: Simeone contro l’Udinese, Osimhen, Gaetano e Politano contro il Lecce.