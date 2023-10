Napoli, anche l'ultimo video su Tik Tok scatena i tifosi sul web

Dopo la violenta polemica legata al caso-Osimhen il profilo ufficiale del club azzurro pubblica altri due filmati, le reazioni del popolo azzurro

Tik Tok, atto secondo. Cosa è successo sull’account ufficiale del Napoli (gestito però da una società esterna) dopo il tormentone Osimhen e la polemica infinita sul video giudicato offensivo dal bomber e addirittura razzista dal governo nigeriano? Non c’è stata alcuna sospensione per i social manager che curano il profilo Tik Tok ed anche ieri, prima e dopo la partita di Lecce, sono stati pubblicati due video.

Su Tik Tok anche Kvara e Juan Jesus erano stati presi in giro

In realtà lo sfogo violento di Osimhen, che ha dato in escandescenza quando ha saputo di essere stato goliardicamente preso in giro per il rigore sbagliato a Bologna, è un caso a sè. Sempre sul profilo Tik Tok del Napoli anche altri giocatori erano stati bersagliati: da Kvara che si lamenta per le sostituzioni a Juan Jesus per la sua nuova capigliatura ma non erano mai scoppiati problemi.

Napoli, quattro squali che ballano nel nuovo video

Ieri, prima della gara col Lecce, ecco un nuovo video sull’account ufficiale: si vede solo un uomo in smoking bianco con la testa coperta dal logo del club e sullo sfondo la canzone “destinazione mare” con riferimento a Via del Mare. Dopo la gara invece ecco spuntare un altro video in cui, a suon di musica, si vedono quattro squali biancazzurri che ballano felici.

I tifosi ironizzano sul nuovo video del Napoli

Che ci fosse attesa per vedere come si sarebbe comportato il Tik Tok del Napoli dopo la bufera della settimana scorsa lo si evince dal numero di visualizzazioni e dai tanti commenti: “admin dimmi che sei lo stesso di sempre e non ti hanno sostituito” oppure: “I procuratori degli squali faranno causa al Napoli”.

Il social media manager risponde anche (“Non ho mai detto di avere un’unica personalità”) mentre fioccano reazioni ironiche: “admin era tutto un piano per far ritornare il Napoli“, oppure: “L’associazione protezione squali travestiti denuncia il Napoli per un video diffamatorio” e anche: “ansia ogni volta che apro tik tok” e infine: “TikTok razzista, come vi permettete di dire che Osimhen è uno squalo?”