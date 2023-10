Lecce-Napoli, moviola: Il gol annullato e il rigore ma l’errore è un altro

La prova dell’arbitro Pairetto analizzata ai raggi X, il fischietto piemontese non sbaglia sugli episodi decisivi ma non mancano critiche

Figlio d’arte (il padre diresse il match del primo scudetto del Napoli con la Fiorentina) e fratello di un dirigente della Juventus, l’arbitro Pairetto era stato scelto con sicurezza dal designatore Rocchi per la sfida di ieri tra Lecce e Napoli, gara di prima fascia. Il 38enne della sezione di Nichelino (provincia di Torino) è nella Lega di Serie A e Serie B dal 2012. Aveva diretto fino a ieri 98 in partite in Serie A e dal gennaio 2022 è internazionale ma come se l’è cavata nel 4-0 degli azzurri?

I precedenti di Pairetto con il Napoli

Fischietto portafortuna per gli azzurri, Pairetto, che vantava sette precedenti col Napoli, giocati tutti a Fuorigrotta e terminati tutte con una vittoria per i partenopei. L’ultima volta risaliva però al 2022 :Napoli-Salernitana 4-1.

Pairetto ha ammonito cinque giocatori più D’Aversa

Assistito da Galetto e Di Giacinto, con Ferrieri Caputi IV uomo (anche se è una donna), Fabbri al Var e Paganessi all’Avar in Lecce-Napoli Pairetto ha ammonito cinque giocatori, di cui due della squadra di Garcia, più il tecnico del Lecce D’Aversa: Simeone (N), Kvaratskhelia (N), Gallo (L), Ramadani (L), Gonzalez (L), recuperi 2’+5′.

Lecce-Napoli, i casi da moviola

Che avesse il cartellino facile si sapeva. E lo dimostrano i suoi numeri ma il vero errore di Pairetto al Via de Mare è stato proprio nella gestione dei cartellini. Ne perde due che avrebbero meritato i pugliesi nel primo tempo ed è troppo frettoloso nell’ammonire i napoletani. Non sbaglia però gli episodi chiave. Vede perfettamente prima ancora del VAR il fallo di mano di Krstovic e annulla il gol dell’1-2 del Lecce di Strefezza e assegna un rigore ineccepitbile al Napoli allo scadere quando Ramadani trattiene Gaetano in area.