Napoli, Garcia rivela segreti della svolta e retroscena su Osimhen e il rigore

Il tecnico azzurro si gode il secondo poker di fila ed esalta lo spirito di collettivo del gruppo in attesa della sfida al Real Madrid di martedì

30-09-2023 17:30

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Otto gol in quattro giorni. La nuova dieta del Napoli ingrassa la classifica e riporta il sereno dopo una settimana di polemiche, dubbi e veleni. Travolto anche il Lecce rivelazione, test ben più attendibile della remissiva Udinese, ritrovati meccanismi antichi, di spallettiana memoria, e soprattutto sotto porta gli azzurri non perdonano più. C’è più di un motivo per sorridere per Rudi Garcia, che sembra aver messo alle spalle il momento difficile.

Napoli, Garcia contento per i gol dalla panchina

Garcia si presenta alle tv sorridente: “E’ stata una partita gestita bene, volevamo segnare subito e ci siamo riusciti, sono contento che sia stato Ostigard a segnare. Da quando lo conosco mi ha dato l’impressione di avere un’anima da collettivo. Abbiamo gestito bene anche il gruppo, Osimhen è entrato fresco e ha segnato e così anche Gaetano. Non abbiamo preso gol e questa è già una buona cosa, ora vedremo cosa fanno gli altri ma l’importante era che vincessimo noi”.

Garcia spiega i progressi di Natan

Ostigard-Natan si stanno dimostrando una coppia importante in difesa: “Natan è arrivato tardissimo, non era pronto a inizio stagione, abbiamo dovuto lavorare tanto, per fortuna non è andato in nazionale ed ha appreso la nostra filosofia. Sta prendendo fiducia e questo mi piace”

Qualcosa è cambiato in questo Napoli rispetto alle ultime gare: “Avevamo iniziato bene con due vittorie, poi è arrivato il brutto secondo tempo con la Lazio e abbiamo perso. Tutti ora però stanno tornando al loro miglior livello, da Kvara ad Anguissa, e questo aiuta la squadra a trovare continuità. Io ero tranquillo anche prima perchè i ragazzi hanno sempre dimostrato spirito di collettivo importante. Peccato aver perso qualche punto per strada ma siamo sulla strada giusta”.

Tra i migliori c’è sempre Zielinski: “Ti accorgi dell’importanza di un giocatore quando non ce l’hai, riconosco che lui sa fare tante cose sul campo, vede e realizza tecnicamente più veloce degli altri”.

Garcia rivela retroscena su rigore Osimhen

Sul rigore lasciato da Osimhen Garcia rivela: “Oggi non era lui il rigorista visto che non era titolare, c’era una lista, mi piace però che ora siano loro a decidere chi deve battere. La parola d’ordine ora è recupero per dare il meglio col Real martedì”