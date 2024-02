Coppa d’Africa: favola Sudafrica, il portiere para 4 rigori, miracolo Costa d’Avorio

Trionfo epico in Coppa d'Africa della Costa d'Avorio; il Sudafrica supera il Capo Verde ai rigori e conquista un risultato che mancava da 24 anni

04-02-2024 13:00

E’ tutto pronto per le semifinali di Coppa d’Africa. Dopo le vittorie ai Quarti di Finale della Nigeria sull’Angola per 1-0, il successo degli ‘Elefanti ivoriani’ contro il Mali per 2-1 si aggiungono alla corsa per il titolo anche Congo e Sudafrica che tornerà a giocare una semifinale del torneo dopo 24 anni. La Costa d’Avorio affronterà invece il Congo e avrà un vantaggio particolare: il pubblico di casa, essendo nazione ospitante della competizione. Mercoledì 7 febbraio è la data delle semifinali. Il resoconto sulle gare vinte da Costa d’Avorio e Sudafrica ai Quarti di finale e il tabellone completo della Coppa d’Africa.

Quarti di Finale, Coppa d’Africa: Mali-Costa d’Avorio 1-2

La Costa d’Avorio ha vissuto una giornata di gloria al termine di una partita epica contro il Mali, dove ha conquistato la semifinale nel momento più critico, dopo essere stata a lungo sotto. Con il pareggio arrivato al 90′ grazie a Adingra e il gol vincente di Diakite ai supplementari, la squadra ‘di casa’ ha fatto vibrare i suoi spettatori allo stadio di Bouaké. L’espulsione di Kossounou e quella finale di Diakité, dopo il gol segnato al 120′ hanno fatto terminare la gara per gli ‘Elefanti’ ivoriani in 9 uomini. Anche per il Mali c’è stata una espulsione al 125′ di Hamari Traoré che ha tagliato definitivamente la speranza di una rimonta. Ora la Costa d’Avorio affronterà la Repubblica Democratica del Congo.

Quarti di Finale: Sudafrica avanti ai rigori

Il Sudafrica ha affrontato una dura sfida contro il Capo Verde, subendo una pressione costante e fino a 25 tiri da parte degli avversari. Tuttavia, grazie al loro portiere Williams, hanno resistito e sono riusciti a sopravvivere fino ai rigori. Sono state la mancata precisione dal dischetto per il Capo Verde e le incredibili quattro parate decisive di Williams sui tiri dagli 11 metri a decidere l’esito finale della partita: il Sudafrica raggiunge così la fase delle semifinali per la prima volta dal 2000.

Semifinali, Coppa d’Africa: il quadro completo

Si è delineato pertanto il quadro completo delle semifinali di Coppa d’Africa. La Nigeria di Osimhen affronterà il Sudafrica mercoledì 7 febbraio 2024 alle ore 18:00; la Costa d’Avorio affronterà il Congo alle ore 21:00 dello stesso giorno. Entrambe le gare saranno visibili su Sportitalia (LCN 60 dtt.).

Clicca qui per rivedere gli altri risultati dei Quarti di Finale di Coppa d’Africa.