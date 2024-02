Coppa d’Africa: Osimhen, rabbia, lacrime e gioia, con la Nigeria avanti anche il Congo

Solidità nigeriana e rimonta epica del Congo: le prime semifinali di Coppa d'Africa Oggi Capo Verde-Sudafrica e Mali-Costa d'Avorio. Date e orari

03-02-2024 11:26

Un solo gol e un assist in tutta la Coppa d’Africa mantengono ancora a bassa quota il neo pallone d’oro africano, Victor Osimhen, nel volo delle ‘Super Aquile’ nigeriane che però battono anche l’Angola, ai Quarti di Finale per 1-0, e raggiungono la semifinale della competizione. A pochi attimi dal termine della gara c’è stato anche un forte spavento – condito da lacrime di dolore – per il bomber del Napoli che è uscito in barella a causa di un problema muscolare, rientrato in campo e sostituito subito dopo. Dall’altra parte del tabellone delle fasi finali a spuntarla è il Congo che, dopo aver battuto la Guinea con una epica rimonta per 3-1, a raggiunge le semifinali. Il riassunto delle gare, le date e il calendario completo dei Quarti, semifinali e finale di Coppa d’Africa.

Coppa d’Africa: Nigeria 1-0 Angola

La Nigeria continua a dimostrare la propria solidità in Coppa d’Africa, raggiungendo le semifinali del torneo senza subire gol per la quarta volta su cinque partite. Nonostante non pratichi un calcio spettacolare, la squadra di Peseiro ha saputo conquistare la vittoria contro l’Angola con un gol di Lookman, che si è confermato decisivo dopo la doppietta contro il Camerun. Annullata per fuorigioco, invece, la rete del raddoppio di Osimhen, le cui condizioni verranno valutate in questi giorni. Le Super Aquile affronteranno il vincitore tra Capo Verde e Sudafrica. Il bomber del Napoli sarà quindi in Costa d’Avorio fino alla fine della prossima settimana per poi rientrare in Italia. I nigeriani si dimostrano favoriti alla vittoria della competizione.

Coppa d’Africa: Congo 3-1 Guinea

La Repubblica Democratica del Congo ha compiuto un’incredibile rimonta contro la Guinea, ribaltando il risultato da 0-1 a 3-1 e conquistando un posto nelle semifinali. Dopo un inizio vibrante, con entrambe le squadre pericolose, il Congo ha pareggiato i conti prima dell’intervallo con un gol di Mbemba. Nella ripresa, un rigore trasformato da Wissa e una magia su punizione di Masuaku hanno consegnato la vittoria ai congolesi.

Coppa d’Africa: il calendario dei Quarti, semifinali e finale

Oggi in campo alle ore 18:00 ci sarà il Mali che sfiderà la nazione ospitante del torneo di Coppa d’Africa: la Costa d’Avorio. Alle 21:00 invece scenderanno in campo il Capo Verde contro il Sudafrica; la vincente tra queste due affronterà la Nigeria di Osimhen e Lookman in semifinale prevista mercoledì 7 febbraio 2024 alle ore 18:00. Il Congo, in semifinale dopo aver battuto la Guinea, affronterà la vincente tra Costa d’Avorio e Mali, in programma sempre mercoledì 7 febbraio ma alle ore 21:00. La Finale tra primo e secondo posto sarà domenica 11 Febbraio 2024, mentre la finale tra terzo e quarto posto è in programma il 10 febbraio. Entrambe le finali sono previste alle ore 21:00 italiane e saranno visibili su Sportitalia (canale 60 digitale terrestre).