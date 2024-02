Coppa d’Africa: al via i quarti, la Nigeria di Osimhen senza avversari? Il quadro completo

Saranno gli “italiani” Osimhen e Lookman i primi a scendere in campo ai Quarti di Finale di Coppa d’Africa (che prendono il via domani), nella gara contro l’Angola il 2 febbraio. A seguire Congo-Guinea. Poi altra sfida made in serie A tra Lassana Coulibaly della Salernitana e Koumé della Viola. A concludere il Capo Verde affronterà il Sudafrica che ha battuto a sorpresa il Marocco, nazionale africana che incantò al Mondiale 2022 in Qatar e raggiunse la storica semifinale contro la Francia. Il quadro completo dei Quarti di Finale della Coppa d’Africa e le date delle partite in calendario.

Coppa d’Africa: la Nigeria tra le favorite alla Finale

Le ‘Super Aquile’ nigeriane sono pronte a fare il colpaccio: nella loro parte del tabellone c’è l’Angola, da affrontare ai Quarti, e la vincente tra Capo Verde e Sudafrica per la possibile ed eventuale semifinale. Dopo l’eliminazione di Senegal ed Egitto la Nigeria è la grande favorita della competizione e punta alla finale dell’11 febbraio all’Alassane Ouattara Stadium di Abidjan.

Coppa d’Africa: il tabellone completo dei Quarti di Finale