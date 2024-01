Coppa d’Africa: Kessie e la Costa d’Avorio fanno fuori il Senegal ai rigori

Impresa della Costa d'Avorio: gli Elefanti eliminano ai rigori i campioni in carica del Senegal e volano ai quarti di Coppa d'Africa. Fa festa anche Capo Verde

30-01-2024 10:37

Fine della corsa per il Senegal. I campioni in carica abbandonano la Coppa d’Africa agli ottavi di finale dopo essere stati eliminati ai rigori dai padroni di casa della Costa d’Avorio. Già, gli Elefanti, qualificatisi alla fase a eliminazione diretta per il rotto della cuffia e, per giunta, reduci dall’esonero a competizione in corso del ct Gasset.

Coppa d’Africa: impresa Costa d’Avorio, il Senegal torna a casa

A guidare la Costa d’Avorio c’è Emerse Faé, ct ad interim dopo il clamoroso esonero di Gasset. La strada sembra spianata per il Senegal, anche per via dei due percorsi differenti nella fase a gironi. E, in effetti, ai Leoni della Teranga bastano solo quattro minuti per sbloccare la partita con il sigillo di Habib Diallo su cross di Sadio Mané. Quest’ultimo rischia grosso pochi minuti dopo con un intervento durissimo ai danni di un avversario sanzionato solo con il giallo. Partita in discesa? No, perché i padroni di casa trovano il gol del pareggio in zona Cesarini. A realizzarlo – su rigore concesso per fallo di Mendy – l’ex Atalanta e Milan Kessie, gettato nella mischia al 73′ in seguito a una prima parte di torneo senza acuti.

La Costa d’Avorio vola ai quarti di finale grazie ai calci di rigore

Il risultato del big match non si sblocca durante ai supplementari, per cui si procede con i calci di rigore. Niakhaté sbaglia un penalty per il Senegal, mentre la Costa d’Avorio è perfetta: cinque su cinque, con l’ultimo e decisivo tiro dagli undici metri trasformato ancora una volta dallo specialista Kessie. Il Presidente sale in cattedra e, a questo punto, non si pone limiti. Gli uomini in arancione, dopo aver rischiato di uscire alla fase a gironi davanti al proprio pubblico, puntano ad arrivare fino in fondo.

Coppa d’Africa: esulta anche Capo Verde, Mauritania eliminata

Continua la favola di Capo Verde, che danno seguito all’ottima fase a gironi (primo posto nel Gruppo B con sette punti in tre partite, davanti all’Egitto) eliminando Mauritania. Gli Squali Blu mandano al tappeto gli avversari nel finale di partita. Ancora una volta decisivo un calcio di rigore concesso per fallo di Niasse su Benchimol, che era stato innescato da un’ingenuità di Cheick. Al minuto 86′ si presenta dagli undici metri Ryan Mendes, 34enne attaccante del Karagumruk, che non sbaglia regalando così la qualificazione ai quarti di finale a Capo Verde.