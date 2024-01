Coppa d’Africa: Ziyech trascina il Marocco, la Costa d’Avorio esonera il Ct ma passa a sorpresa

Ecco cosa è accaduto nell'ultima giornata nei gruppi E e F. La combinazione di questi risultati ha mandato avanti la Costa d'Avorio. A casa la Tunisia.

25-01-2024 10:44

Non è stata una giornata particolarmente spettacolare, quella di ieri in Coppa d’Africa. Ma i verdetti sono stati in alcuni casi davvero sorprendenti. Ricordiamo che si giocavano le ultime gare della fase a gironi, quelle dei gruppi E e F. Ebbene, in quattro partite un solo gol è stato realizzato con tre di queste che si sono concluse 0-0. Il flop del torneo è stata la Tunisia, già eliminata. Senza scendere in campo ha invece festeggiato la Costa d’Avorio padrona di casa, che sembrava ormai fuori dai giochi, al punto da aver già licenziato il Ct.

Gruppo E: passano in tre, a casa la Tunisia

Partiamo in ordine alfabetico e quindi dal gruppo E. Ha concluso al primo posto del girone il Mali che si è accontentato dello 0-0 contro la Namibia. In realtà Le Aquile hanno anche provato a colpire, specialmente all’inizio senza però trovare lo spunto giusto. Ma va bene così, pure per i Guerrieri Coraggiosi che da terzi accedono agli ottavi nei quali troveranno l’Angola. Senza gol pure la sfida tra Sudafrica e Tunisia con la prima che fa festa e la seconda che torna mestamente a casa.

Gruppo F: si qualificano Marocco e Congo

Un gol di Ziyech consente al Marocco di disfarsi dello Zambia e portare a casa il primo posto nel girone. Alla Repubblica Democratica del Congo basta il pari con la Tanzania per superare il turno da seconda nel girone. Anche quest’ultimo match, al pari degli altri, si è concluso sul risultato di 0-0 in un mercoledì decisamente poco elettrizzante per la competizione continentale. Eliminate Zambia e Tanzania.

Il paradosso della Costa d’Avorio

La combinazione di questi risultati ha mandato avanti inaspettatamente la Costa d’Avorio. Gli Elefanti erano già pronti a recitare il de profundis a causa dei soli tre punti raccolti nel corso del loro cammino, che li aveva visti concludere terzi nel gruppo A dietro alla Guinea Equatoriale e alla Nigeria. La Federazione, per questo motivo, aveva deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Jean Louis-Gasset. Sarà dunque Ghislain Printant a guidare gli ivoriani dagli ottavi del torneo.