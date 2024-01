Coppa d’Africa: Algeria eliminata e il Milan esulta, Anguissa avanti, affronterà Osimhen

Angola agli ottavi dopo 14 anni, prima volta storica per la Mauritania. Dopo la terza giornata della fase a gironi saltano due panchine: i risultati

24-01-2024 12:10

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Ultima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. L’Algeria si trova fuori dai giochi con soli due punti conquistati e replicando la delusione della scorsa edizione posizionandosi ultima. Festeggiano la Mauritania, che vola agli ottavi per la prima volta nella sua storia, e l’Angola che, invece, ci arriva dopo 14 anni e lo fa compiendo una vera e propria impresa: primo posto e imbattibilità con sette punti all’attivo.

Con qualche difficoltà prosegue il cammino in Coppa d’Africa anche il Burkina Faso. Match all’ultimo respiro quello tra Gambia e Camerun, con la squadra di Song protagonista di una rimonta che è valsa il pass per gli ottavi. Sorridono anche Guinea e Senegal.

Trionfa il Senegal, Camerun da cardiopalma

Il Senegal ha conquistato la vittoria con il punteggio di 2-0 contro la Guinea, in un match inizialmente teso e caratterizzato da numerosi duelli. Sadio Mané si è avvicinato alla rete, ma a stappare la sfida è stato Seck con un colpo di testa. Nel finale, un altro colpo di testa, questa volta di Ndiaye, ha ipotecato la vittoria che ha garantito al Senegal il primo posto nel girone C con il punteggio pieno. La squadra di Diawara, invece, ha concluso la fase a gironi centrando il terzo posto con quattro punti e si è qualificata tra le quattro migliori terze del torneo.

Match all’ultimo respiro quello tra Gambia e Camerun. È successo tutto nel secondo tempo, con la squadra di Song che – senza Onana tra i pali – ha preso il comando grazie a Toko Ekambi. Non si è arresa la formazione di Saintfiet che prima ha pareggiato con Jallow e dopo sorpassato con Colley. Nel finale, gli animi si sono infiammati con l’autogol di Gomez che ha riportato il risultato in parità. All’inizio del recupero, il colpo di testa di Wooh ha firmato la rimonta.

Ancora un brivido, dopo solo un minuto, con il gol di Sanneh poi annullato per un tocco di mano. Il Camerun di Anguissa ha compiuto l’impresa e si è qualificato agli ottavi dove affronterà la Nigeria di Osimhen. La Gambia ha chiuso con zero punti e il ct Tom Saintfiet ha rassegnato le dimissioni.

Algeria fuori dai giochi, l’Angola vince il girone

Ennesimo fallimento per l’Algeria che replica la prestazione negativa della scorsa edizione e conclude nuovamente il suo cammino in Coppa d’Africa da ultima classificata. Aouar e compagni cadono contro la Mauritania per effetto della zampata vincente di Dellahi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Prima volta storica per i gialloverdi che affronteranno Capo Verde.

Sentimenti opposti per l’Angola che ha vinto 2-0 contro la Burkina Faso e ha passato la fase a gironi da prima classificata e senza mai subire una sconfitta. Decisive le reti di Mabululu di testa sugli sviluppi di una punizione e di Zini dopo la respinta di Koffi. Accede alla fase successiva anche la squadra di Velud e lo fa da seconda.

Ghana, esonerato il ct Hughton

L’eliminazione del Ghana dalla Coppa d’Africa è costata caro al ct Chris Hughton. Il club, infatti, ha comunicato il suo esonero: “La Federcalcio del Ghana annuncia che Chris Hughton è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore della nazionale maggiore con effetto immediato. Il Consiglio Esecutivo ha inoltre deciso di sciogliere lo staff tecnico delle Black Stars. La Federcalcio del Ghana fornirà nei prossimi giorni indicazioni sulla direzione futura delle Black Stars”.

Sorride il Milan: rientra Bennacer

Con l’eliminazione dell’Algeria possono sorridere Milan e Roma con i rispettivi rientri di Bennacer e Aouar. Il centrocampista rossonero, nell’ultima sfida con la sua Nazionale, non è andato in panchina a causa di un piccolo problema fisico. Inoltre, domenica, il Napoli potrebbe trovare uno tra Osimhen e Anguissa data la sfida di sabato tra Nigeria e Camerun.