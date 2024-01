Coppa d'Africa: l’Egitto saluta, ai quarti Congo e Guinea ma è successo di tutto

Eliminati gli egiziani privi della stella Salah, la squadra di Desabre passa grazie al rigore del portiere. Guinea avanti con gol all'ultimo secondo

29-01-2024 11:31

Ha dell’incredibile quanto successo in Coppa d’Africa nelle partite degli ottavi di finale andate in scena nella giornata di ieri. Dalla clamorosa eliminazione dell’Egitto ai calci di rigore, per mano della Repubblica Democratica del Congo, al successo di misura della Guinea Bissau sulla Guinea Equatoriale, con un finale thriller a rendere tutto sportivamente drammatico. Ecco quanto accaduto, con un occhio al programma di oggi.

Egitto eliminato, il Congo passa grazie al rigore del suo portiere

La Coppa d’Africa perde un altro “pezzo da 90”, salutando anzitempo l’Egitto di Rui Vitoria, battuto ai tiri dal dischetto dalla Repubblica Democratica del Congo, ben allenata dal francese Desabre. Succede di tutto allo “Stade Laurent Pokou” di San Pédro, dove la selezione congolese passa in vantaggio grazie alla rete di Elia, subito “annullata” dal gol del pareggio egiziano, targato Mostafa Mohamed.

Nella ripresa, la partita si fa sporca e nervosa, con la squadra di Vitoria che fatica a macinare gioco e a creare pericoli concreti dalle parti di Mpasi-Nzau. Si va ai tempi supplementari e l’Egitto resta addirittura in dieci uomini, a causa della doppia ammonizione rimediata al 97′ da Hamdi. Sofferenza finale e Congo che non riesce a sfruttare la superiorità numerica, complice la stanchezza.

Lotteria dei calci di rigore e pronostico sovvertito: il Congo, nonostante il penalty sbagliato da Masuaku, stacca il pass per i quarti di finale della competizione continentale, approfittando degli errori dagli 11 metri di Mohamed e del portiere Gabaski. Decisivo, invece, l’estremo difensore congolese, Mpasi-Nzau, che spiazza il “collega” dal dischetto e fa esplodere di gioia la panchina di Desabre.

La Guinea batte la Guinea Equatoriale all’ultimo secondo

Ha dell’assurdo anche la sceneggiatura studiata per il confronto tra Guinea e Guinea Equatoriale, che danno vita ad un incontro ricco di episodi e colpi di scena. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, la partita sembra cambiare in apertura di ripresa, quando Bikoro lascia in dieci la Guinea Equatoriale, costringendola a giocare per 40 minuti in inferiorità numerica.

Passa meno di un quarto d’ora e la nazionale di Obiang Bicogo ha una chance clamorosa per portarsi in vantaggio, nonostante l’uomo in meno: calcio di rigore affidato al piede di Nsue, che sbaglia. Prova a prendere fiducia la Guinea di Diawara, che spinge nel finale, ma senza particolare successo. La svolta arriva all’ultimo minuto disponibile, quando Diakité riesce a pescare Bayo all’ottavo di recupero: gol, 0-1 e Guinea ai quarti di finale della Coppa d’Africa, dove l’attende il Congo.

Le partite di oggi in Coppa d’Africa

Archiviate le prime partite degli ottavi di finale, riflettori puntati sul big match Senegal-Costa d’Avorio, con i padroni di casa che hanno raggiunto la fase ad eliminazione diretta per il rotto della cuffia. Terzo posto nel girone ed esonero del CT Gasset, ancor prima di conoscere l’esito delle combinazioni. Koulibaly e compagni, dal canto loro, non hanno nessuna intenzione di fermarsi qui: l’obiettivo è alzare nuovamente il trofeo.

Alle 18, si comincia con Capo Verde-Mauritania, sfida che potrebbe essere decisa da un episodio, considerando l’equilibrio delle forze in campo. La nazionale di Capo Verde è ancora imbattuta in questo torneo, con due vittorie e un prestigioso pareggio contro l’Egitto. Tra le migliori terze la Mauritania, che ha staccato il pass per gli ottavi grazie al successo di misura sulla più quotata Algeria. Chi avrà la meglio, affronterà la vincente di Marocco-Sudafrica.

Queste le partite di oggi in Coppa d’Africa: