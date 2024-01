Coppa d'Africa, al via gli ottavi: c'è il derby di Napoli Osimhen-Anguissa, dove vederlo in tv

Via agli ottavi di finale di Coppa d'Africa: subito il big match tra Nigeria e Camerun. Compagni di squadra contro: Osimhen affronta Anguissa

26-01-2024 11:44

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Coppa d’Africa entra nel vivo con gli ottavi di finale. Si parte domani con la sfida tra Angola e Namibia, ma gli occhi sono tutti puntati sul match serale tra Nigeria e Camerun che darà vita a un derby in salsa partenopea tra Osimhen e Anguissa.

Dove vedere Nigeria-Camerun in diretta tv e streaming

Il match tra Nigeria e Camerun andrà in scena sabato 27 gennaio, alle 21:00, allo stadio Félix Houphouët-Boigny di Abidjan, in Costa d’Avorio. L’ottavo di finale andrà in onda in esclusiva e in chiaro su Sportitalia (canale 60 o 560 del digitale terrestre; 5060 per coloro che ricorrono al decoder Sky). Per seguire in streaming la sfida tra le Super Eagles e i Leoni indomabili è possibile utilizzare l’app di Sportitalia, disponibile smartphone, tablet e pc, oppure collegarvi al sito dell’emittente.

Come arrivano Nigeria e Camerun all’ottavo di finale

La Nigeria guidata dal ct portoghese José Peseiro ha collezionato 7 punti nel Girone A proprio la Guinea Equatoriale, che, però, ha chiuso al primo posto potendo contare su una migliore differenza reti. Osimhen è stato protagonista soprattutto nelle prime due gare, quando ha segnato nell’1-1 con la capolista (sbagliando anche un gol clamoroso) e poi nel successo di misura contro i padroni di casa della Costa d’Avorio, durante il quale si è procurato il rigore trasformato da Troost-Ekong.

Il Camerun ha sofferto nel Gruppo C dominato dal Senegal: alla fine alla squadra dell’ex Salernitana Song sono bastati 4 punti per staccare il pass degli ottavi. Decisivo il clamoroso successo in rimonta per 3-2 nell’ultima gara col Gambia.

Le probabili formazioni di Nigeria-Camerun

La Nigeria si schiera col 3-4-2-1, queste le scelte di Peseiro: Nwabali tra i pali, quindi terzetto difensivo composto da Omeruo, Ajayi e Bassey. A centrocampo, da destra a sinistra, spazio a Osayi-Samuel, Aribo, Onyeka, Aina. Il milanista Chuwkueze e Simon a supporto di Osimhen, con Lookman pronto a dare una mano a gara in corso.

Il Camerun risponde col 3-4-3: Nouhou, Castelletto e Wooh davanti a Ondoa. In mediana Anguissa e Ntcham, mentre Tchato e Yongwa presidieranno le corsie laterali. In attacco Toko Ekambi, Magri e N’Koudou.

Nigeria (3-4-2-1): Nwabili; Omeruo, Ajayi, Bassey; Osayi-Samuel, Aribo, Onyeka, Aina; Chuwkueze, Simon; Osimhen. Ct: José Peseiro

Nwabili; Omeruo, Ajayi, Bassey; Osayi-Samuel, Aribo, Onyeka, Aina; Chuwkueze, Simon; Osimhen. Ct: José Peseiro Camerun (3-4-3): Ondoa; Nouhou, Castelletto, Wooh; Tchato, Anguissa, Ntcham, Yongwa; Toko Ekambi, Magri, N’Koudou. Ct: Rigobert Song

Coppa d’Africa, il programma completo degli ottavi di finale

Gli ottavi di finale prenderanno il via domani, sabato 27 gennaio, per concludersi martedì 30 con la sfida serale tra Marocco e Sudafrica. Incontro da non perdere, quello in programma lunedì 29 tra il Senegal di Koulibaly, che finora ha sempre vinto, e la Costa d’Avorio, che, nonostante il fattore casa, è riuscita a qualificarsi per il rotto della cuffia. Gli Elefanti hanno esonerato il tecnico Jean Louis-Gasset e nella fase a eliminazione diretta saranno guidati da Ghislain Printant.

Sabato 27 gennaio

Angola-Namibia (ore 18:00)

Nigeria-Camerun (ore 21:00)

Domenica 28 gennaio

Guinea Equatoriale-Guinea (ore 18:00)

Egitto-Congo (ore 21:00)

Lunedì 29 gennaio

Capo Verde-Mauritania (ore 18:00)

Senegal-Costa d’Avorio (ore 21:00)

Martedì 30 gennaio