Napoli si ribella: "Osimhen ora stai zitto", le parole del bomber fanno infuriare i tifosi

Parole d'addio di Osimhen dall'Africa. E con i tifosi del Napoli il rapporto è ormai compromesso in maniera definitiva: "Totale mancanza di rispetto"

24-01-2024 10:15

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dall’Africa Osimhen torna a parlare del suo futuro. E, ancora una volta, fa infuriare i tifosi del Napoli. “Ho già chiare le cose, ho il mio piano, so cosa voglio fare” ha detto l’attaccante nigeriano ai microfoni della CBS. Tutto lascia intendere che siano parole d’addio, fatto sta che l’ennesima uscita del bomber di Lagos ha probabilmente compromesso per sempre il rapporto con la piazza.

Napoli, come il rapporto Osimhen-tifosi è precipitato

Protagonista assoluto del Napoli dello scudetto targato Spalletti, Osimhen è rimasto alle falde del Vesuvio nonostante le sirene arabe. Il lungo tira e molla per il rinnovo del contratto ha contribuito a esacerbare gli animi. L’agognata firma fino al 2026, arrivata poco prima di Natale, non è servita a rasserenare l’ambiente, visto che per i più si è trattato solo di un modo per andar via in estate attraverso la clausola.

Inoltre l’attaccante ha ‘festeggiato’ il prolungamento facendosi espellere nel finale del match con la Roma, partendo con larghissimo anticipo per l’Africa sebbene i suoi compagni fossero impegnati col Monza. Le sue immagini in discoteca a Lagos, l’attacco social all’agente di Kvaratskhelia e l’ultima intervista a CBS (“Il campionato inglese è uno dei più grandi del mondo. Ora voglio finire la stagione con il Napoli, poi darò seguito alla decisione già presa”) hanno fatto precipitare la situazione.

Fine della storia d’amore, i tifosi del Napoli scaricano Osimhen

La ‘Osiexit’ è già iniziata. Sui social i tifosi del Napoli non sono più disposti a tollerare l’atteggiamento del centravanti ex Lille, qualificatosi con la Nigeria agli ottavi di finale della Coppa d’Africa in corso in Costa d’Avorio. “Non vedo l’ora che Osimhen venga ceduto.

Incredibile solo a pensarlo ma il nigeriano il suo affetto lo mostra in modo del tutto anomalo” scrive Germano su Twitter. “Dovrebbe cominciare a parlare di meno” afferma Francesco. “Tutte queste continue dichiarazioni di Osimhen sul suo futuro sono una totale mancanza di rispetto per i tifosi, soprattutto in un momento del genere. Arrivederci e grazie” sentenzia ElGiovo.

Caso Osimhen, per i fan azzurri ha sbagliato anche il momento

Le sue parole arrivano subito dopo la sconfitta in Supercoppa. E, dunque, hanno un peso ancora maggiore. “Ma in tutto ciò Osimhen si è palesato con i suoi compagni di squadra del Napoli? Higuain 200 volte superiore sia come giocatore che come persona” commenta Fà. “Messaggio a Osimhen: fare quel tipo di dichiarazioni dopo una finale persa è una cosa terribile e molto scorretta, non è la prima volta che accade, e questo ha un po’ rotto. Ti ricorderò e ti vorrò per sempre bene, ma in estate dovremo salutarci. Adiós, Victor” twitta Luigipaolo.