Coppa d’Africa: Osimhen e Lookman mandano a casa Anguissa e il Camerun, festa Angola

Osimhen vola con Lookman, Anguissa abbandona la savana dei 'leoni africani' per tornare a Napoli. Nigeria-Angola sarà la prima gara dei quarti

28-01-2024 11:53

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sule interviste ai grandi protagonisti

Osimhen contro Anguissa. Gara di Ottavi di finale di Coppa d’Africa ma sfida ad altissimo livello, tra le ‘Super Aquile’ nigeriane e i ‘leoni indomabili’ della parte occidentale africana, che poteva valere benissimo da finale tra intensità e bel gioco. A spuntarla sono stati però i nigeriani grazie all’attaccante della Dea, Lookman, che trova una doppietta e chiude la gara. Scatenato Osimhen, autore dell’assist sul primo gol di Lookman, in appanno invece Anguissa che tornerà a casa dopo la sconfitta. Napoli li attende ma, a tornare, sarà solo il camerunense perchè il nigeriano Osimhen sarà ancora impegnato in campo, questa volta ai Quarti di finale contro l’Angola che ha battuto per 3-0 la Namibia. Il riassunto delle gare e le date dei Quarti.

Coppa d’Africa: gli ottavi di finale tra Nigeria 2-0 Camerun

Nella Coppa d’Africa, gli ottavi di finale hanno visto dunque una dominante Nigeria superare il Camerun di Anguissa con un punteggio di 2-0. La squadra delle Super Aquile, guidata dai suoi giocatori militanti nel campionato italiano, ha mostrato grande forza e miglioramento di condizione fisica e mentale rispetto le gare iniziali: Victor Osimhen è stato particolarmente impressionante, mentre Ademola Lookman ha segnato entrambi i gol. Un gol iniziale della Nigeria, segnato da Ajayi, è stato annullato per fuorigioco. Poi Lookman ha aperto il punteggio approfittando di un errore del portiere camerunense Ondoa grazie a un assist in area di Osimhen. Il Camerun, con una prestazione difensiva debole, ha cercato di reagire senza successo. La Nigeria ha raddoppiato il vantaggio nel finale grazie a un altro gol di Lookman, assicurandosi così la vittoria e il passaggio ai quarti di finale.

Coppa d’Africa: gli ottavi di finale tra Angola-Namibia 3-0

L’Angola ha mantenuto la sua striscia di imbattibilità battendo la Namibia 3-0, nonostante un inizio di partita difficile che ha visto l’espulsione del loro portiere Neblù. La squadra allenata da Pedro Gonçalves ha giocato in modo eccellente, con Gelson Dala che ha segnato una doppietta e Mabululu che ha aggiunto un altro gol. Nonostante la Namibia abbia pareggiato i numeri in campo con un’espulsione, l’Angola ha dominato la partita e ha guadagnato un posto nei quarti di finale. Nel finale di gara spazio anche all’attaccante del Cagliari, Luvumbo, che con un suo tiro è andato vicino al gol colpendo la traversa.

Coppa d’Africa, Quarti di finale: le date dei prossimi incontri

Ai Quarti di finale di Coppa d’Africa la Nigeria affronterà l’Angola in una partita che si preannuncia entusiasmante. Entrambe le squadre hanno mostrato prestazioni solide nei loro rispettivi incontri e si prevede una sfida accesa che si giocherà in data 2 febbraio. Le altre gare dei quarti sono previste, invece, il 3 febbraio.

