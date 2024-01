Coppa d'Asia, si parte con Australia-Indonesia e Tagikistan-Emirati Arabi, il programma degli ottavi

Tutti i risultati della fase a gironi e il tabellone completo degli ottavi di finale che si disputeranno da domani, 28 gennaio, al 31 gennaio

27-01-2024 14:20

Tra sorprendenti colpi di scena e attese conferme, si è ufficialmente conclusa la fase a gironi della Coppa d’Asia che si sta disputando in Qatar. Dal 28 al 31 gennaio, dunque, spazio agli ottavi di finale del torneo. Si inizia con Australia-Indonesia e Tagikistan-Emirati Arabi. L’Arabia di Mancini affronterà la Corea del Sud martedì 30 gennaio. Di seguito, i risultati della fase a gironi e il tabellone completo.

Cina fuori dai giochi, storica Palestina

Il Qatar, padrone di casa, ha chiuso il girone A con il bottino pieno, mentre è inaspettatamente fuori dai giochi la Cina. Anche Iran e Iraq hanno dominato i rispettivi gruppi. Nel girone B, anche l’Australia è passata da prima classificata, ma la vera sorpresa è stata la Siria, qualificata da terza. Impresa della Palestina che, in mezzo al dolore della guerra ha scritto una pagina di storia staccando il pass per gli ottavi per la prima volta. Sorridono anche Giappone, Bahrein e Corea del Sud.

Arabia Saudita, Mancini agli ottavi da prima classificata

Anche l’Arabia Saudita di Roberto Mancini avanza come prima del gruppo F. Alla Nazionale dell’ex ct azzurro è bastato il pareggio a reti inviolate contro la Thailandia per poter chiudere il girone F con 7 punti all’attivo. Non è passato inosservato l’esordio del giovanissimo Talal Haji, classe 2007 attualmente in forza all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

L’attaccante, con il suo ingresso in campo dal 20esimo minuto del secondo tempo sotto i riflettori dell’Education City Stadium di Al Rayyan, è il secondo calciatore più giovane ad aver esordito nella competizione. È subito tempo di una sfida ostica per Roberto Mancini che, agli ottavi di finale, affronterà la Corea del Sud dell’ex Napoli Kim, tra le favorite per la vittoria della Coppa d’Asia.

I risultati della fase a gironi

Gruppo A

Qatar – 9 punti

Tagikistan – 4 punti

Cina – 2 punti

Libano – 1 punto

Gruppo B

Australia – 7 punti

Uzbekistan – 5 punti

Siria – 4 punti

India – 0 punti

Gruppo C

Iran – 9 punti

Emirati arabi uniti – 4 punti

Palestina – 4 punti

Hong Kong – 0 punti

Gruppo D

Iraq – 9 punti

Giappone – 6 punti

Indonesia – 3 punti

Vietnam – 0 punti

Gruppo E

Bahrain – 6 punti

Corea del Sud – 5 punti

Giordania – 4 punti

Malesia – 1 punto

Gruppo F

Arabia Saudita – 7 punti

Thailandia – 5 punti

Oman – 2 punti

Kyrgyzstan – 1 punto

Classifica squadre terzo posto

Giordania – 4 punti

Siria – 4 punti

Palestina – 4 punti

Indonesia – 3 punti

Oman – 2 punti

Cina – 2 punti

Coppa d’Asia, il tabellone degli ottavi

Di seguito, il calendario completo.

Australia-Indonesia (28 gennaio ore 12:30)

Tagikistan-Emirati Arabi Uniti (28 gennaio ore 17)

Iraq-Giordania (29 gennaio ore 12:30)

Qatar-Palestina (29 gennaio ore 17)

Uzbekistan-Thailandia (30 gennaio ore 12:30)

Arabia Saudita-Corea del Sud (30 gennaio ore 17)

Bahrein-Giappone (31 gennaio ore 12:30)

Iran-Siria (31 gennaio ore 17)

