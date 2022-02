Coppa d'Africa, finale 3°/4° posto: vince il Camerun ai rigori

05-02-2022 22:46

La finalina per il terzo/quarto posto della 33° edizione della Coppa d’Africa va al Camerun, che recupera da uno 0-3 fino al 3-3 che porta la sfida ai calci di rigore. Un Aboubakar da 8 reti, record assoluto in una singola manifestazione, vero trascinatore, e una grande soddisfazione per tutto il Camerum. Beffa per il Burkina Faso, che ha accarezzato il successo davvero fino alla fine.

Il tabellino:

Burkina Faso (4-2-3-1): F. Ouédraogo (90’+5 Sawadogo); Kaboré, S. Ouattara, E. Tapsoba, Yago; Blati Touré, I. Ouédraogo; B. Traoré (87′ Bandé), Sangaré, A. Tapsoaba (87′ E. Traoré); Dj. Ouattara (90’+4 Konaté). Ct: K. Malo.

Camerun (3-5-2): A. Onana; Mbaizo, Moukoundi, Onguéné; Ganago (46′ Ngamaleu), Kundé, J. Onana, Oum Gouet (46′ Aboubakar), Oyongo; Bahoken, Bassogog (54′ Toko Ekambi). Ct: Toni Conceição.

Arbitro: Jiyed Redouane (Marocco).

Gol: 24′ Yago (B), 43′ aut. A. Onana (B), 49′ Dj. Ouattara (B), 72′ Bahoken (C), 85′ e 88′ Aboubakar (C).

Calci di rigore: Aboubakar (C, gol), Kaboré 8B, gol), Ngamaleu (C, gol), S. Ouattara (B, gol), Toko Ekambi (C, gol), Blati Touré (B, parato), Kundé (C, gol), Yago (B, gol), Oyongo (C, gol).

Assist: Kaboré (B, 1-0), B. Traoré (B, 2-0), Ngamaleu (C, 3-2).

La cronaca

Vantaggio del Burkina Faso al 24° con Yago, che segue la percussione lungo la destra di Kaboré, il cui assist è perfetto: palla bassa e angolata, nulla da fare per Andre Onana: 1-0. Il raddoppio nasce da una papera colossale di Andre Onana, nuovo portiere nerazzurro dalla prossima stagione, che in pratica si butta il pallone nella propria porta dopo il cross dal fondo di Kaboré: 2-0 Burkina Faso.

Djibrill Quattara a inizio ripresa trova il gol del 3-0 per il Burkina Faso, ma è ora che inizia la gara del Cameun, che entro la fine dei 90 minuti trova tre gol che porta la gara ai supplementari. Bahoken trova il gol del 3-1 che riapre i giochi, Aboubakar porta il risultato sul 3-2 e poi ancora Aboubakar trova al minuto 88 il gol del 3-3: sugli sviluppi di un lunghissimo lancio proveniente dalla difesa, Farid Ouédraogo esce come peggio non potrebbe andandosi a scontrare col compagno di squadra Soumaila Ouattara facendosi male (e uscendo prima dei calci di rigore, per lasciare spazio al “terzo” Sawadogo). A quel punto, Aboubakar può insaccare a porta vuota: 3-3.

