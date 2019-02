Coppa d'Asia: Qatar nella storia

Primo storico successo del Qatar in Coppa d'Asia. La squadra di Felix Sanchez conquista il torneo superando in finale per 3-1 il favoritissimo Giappone, e centra il primo trionfo nella sua storia.

Qatar in vantaggio all'11' con una prodezza in rovesciata di Almoez, che chiude il torneo con 9 gol al primo posto nella classifica cannieri. I Samurai sbandano e al 26' sbiscono il raddoppio ad opera di Hatim con un tiro all'incrocio.

Nella ripresa i nipponici tornano in partita e al 69' dimezzano lo svantaggio con Minamino, ma in contropiede i mediorientali chiudono i conti: all'81' fallo di mano di Yoshida e Afif dal dischetto firma il definitivo 3-1.

