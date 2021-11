Coppa Davis 2021, Germania in semifinale

30-11-2021 22:30

Dopo 14 anni la Germania torna in semifinale di Coppa Davis battendo in rimonta a Innsbruck la Gran Bretagna per 2-1. Daniel Evans aveva infatti travolto Peter Gojowicz per 6-2 6-1 nel primo singolare portando avanti i britannici, poi però Jan-Lennard Struff ha pareggiato i conti sconfiggendo neanche troppo sorprendentemente Cameron Norrie per 7-6 3-6 6-2. Infine, il doppio formato da Kevin Krawietz e Tim Puetz ha avuto la meglio in due set entrambi finiti al tir-break, il primo per 12-10 e il secondo per 7-5, su Joe Salisbury e Neal Skupski. Ora la Germania affronterà a Masadrid la vincente tra Russia e Svezia.

OMNISPORT