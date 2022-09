Coppa Davis 2022: i convocati di tutte le Nazionali per le Finals

12-09-2022 13:12

Sta per alzarsi il sipario sulla Coppa Davis, edizione 2022. Da domani a domenica 18 settembre, la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022 andrà in scena in quattro città: Bologna, Valencia, Amburgo e Glasgow le realtà coinvolte.

Saranno 16 le squadre a giocarsi i posti per la fase successiva: le prime di ogni girone accederanno all’ultima parte della competizione che si terrà a Malaga (Spagna) nel mese di novembre.

Il calendario dell’Italia prevede di affrontare a Bologna, nell’ordine la Croazia il 14 settembre, l’Argentina il 16 e la Svezia il 18. Un esordio non semplice per i ragazzi di Filippo Volandri contro la squadra che l’anno passato eliminò proprio i nostri portacolori nei quarti.

Ecco i quattro raggruppamenti ufficiali, con ritorni, attenzioni speciali, curiosità e assenze importanti.

GIRONE A (Bologna)

Nella nazionale croata non ci sarà Marin Cilic, affaticato dagli US Open 2022, e spetterà a Nino Serdarusic, n.251 del mondo, subentrare. Il n.1 croato sarà quindi Borna Coric, recentemente vincitore del Masters1000 di Cincinnati. L’uscita di scena del semifinalista del Roland Garros fa sì che l’Argentina abbia ora più possibilità di giocarsela per l’altro posto nei quarti. Quanto agli azzurri, non dovrebbe esserci nessun tipo di problema per il superamento del girone, mentre la Svezia farà molta fatica a evitare lo 0-3.

Italia: Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Simone Bolelli. Capitano: Filippo Volandri

Croazia: Borna Coric, Borna Gojo, Nino Serdarusic, Mate Pavic, Nikola Mektic. Capitano: Vedran Martic

Argentina: Diego Schwartzman, Francisco Cerundolo, Sebastian Baez, Horacio Zeballos, Maximo Gonzalez. Capitano: Guillermo Coria

Svezia: Mikael Ymer, Elias Ymer, Dragos Nicolae Madaras, Jonathan Mridha, Andre Goransson. Capitano: Johan Hedsberg

GIRONE B (Valencia)

Dopo essere diventato numero uno al mondo dopo aver trionfato a Flushing Meadows, Carlos Alcaraz conferma la sua presenza e alla Spagna non dovrebbe toccare alcun tipo di problema anche senza Nadal. Quello, semmai, ce l’ha la Serbia, che non ha Djokovic e, per di più, si ritrova il Canada con Felix Auger-Aliassime richiamato alla competizione. La Corea del Sud, sulla carta è soltanto dotata di un buon singolarista, ma non sembra poter essere protagonista.

Spagna: Carlos Alcaraz, Roberto Bautista Agut, Albert Ramos-Vinolas, Pedro Martinez, Marcel Granollers. Capitano: Sergi Bruguera

Serbia: Miomir Kecmanovic, Filip Krajinovic, Laslo Djere, Dusan Lajovic, Nikola Cacic. Capitano: Viktor Troicki

Canada: Felix Auger-Aliassime, Vasek Pospisil, Alexis Galarneau, Gabriel Diallo. Capitano: Frank Dancevic

Corea del Sud: Soon-woo Kwon, Seong-chan Hong, Ji-sung Nam, Min-kyu Song. Capitano: Seungkyu Park

GIRONE C (Amburgo)

Da sottolineare la nuova assenza di Alexander Zverev. Un edema osseo ha fermato il campione tedesco che non prenderà parte alla coppa Davis. Raggruppamento con un buon equilibrio, in cui forse solo il Belgio paga la mancanza di un secondo singolarista al livello di David Goffin. È molto probabile che in questo raggruppamento, saranno decisivi i doppi, per il passaggio del turno.

Germania: Oscar Otte, Jan-Lennard Struff, Tim Puetz, Kevin Krawietz. Capitano: Michael Kohlmann

Francia: Adrian Mannarino, Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknech, Richard Gasquet, Nicolas Mahut. Capitano: Sebastian Grosjean

Belgio: David Goffin, Zizou Bergs, Michael Geerts, Sander Gillé, Joran Vliegen. Capitano: Johan van Herck

Australia: Alex de Minaur, Thanasi Kokkinakis, Jason Kubler, Max Purcell, Matthew Ebden. Capitano: Lleyton Hewitt

GIRONE D (Glasgow)

Gran Bretagna e Stati Uniti restano favoriti per arrivare ai quarti, anche se per gli States mancheranno Frances Tiafoe (rinuncia) e il capitano Mardy Fish (Covid: lo sostituisce Bob Bryan, per una volta da solo e senza il gemello Mike). Attenzione, però, alle possibili sorprese tanto kazake quanto olandesi: non è un caso che tutti abbiano portato il piano A in doppio.

Gran Bretagna: Cameron Norrie, Daniel Evans, Andy Murray, Joe Salisbury, Neal Skupski. Capitano: Leon Smith

Stati Uniti: Taylor Fritz, Tommy Paul, Jack Sock, Rajeev Ram. Capitano: Bob Bryan

Kazakistan: Alexander Bublik, Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko, Aleksandr Nedovyesov, Andrey Golubev. Capitano: Yuriy Schukin

Paesi Bassi: Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven, Wesley Koolhof, Matwé Middelkoop. Capitano: Paul Haarhuis