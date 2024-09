Coppa Davis, Alcaraz non brilla e vince solo per ritiro. Sinner cuore d'oro dopo il successo allo US Open

Carlos Alcaraz non convince al rientro in campo con la Spagna in Coppa Davis nonostante il successo su Machac. Intanto Sinner torna in Alto Adige e fa una visita ai bambini di una scuola calcio

Carlos Alcaraz torna in campo dopo il brutto US Open e batte (6-7 6-1 rit.) senza convincere Thomas Machac – ritiratosi subito dopo l’inizio del terzo set -, contribuendo anche con il successo in doppio in coppia con Marcel Granolles alla vittoria per 3-0 della Spagna contro la Repubblica Ceca all’esordio nella fase a gironi della Coppa Davis 2024. Intanto dopo la conquista del secondo slam, Jannik Sinner torna a casa in Alto Adige, dove si è reso protagonista dell’ennesima dimostrazione del suo cuore d’oro andando a fare visita a dei bambini di una scuola calcio di Brunico.

Alcaraz vince solo per ritiro e la Spagna batte la Repubblica Ceca

Dopo il terribile US Open chiuso al secondo turno contro Botic van de Zandschulp, Carlos Alcaraz è tornato in campo in Coppa Davis con la sua Spagna vincendo contro Thomas Machac, ritiratosi subito dopo l’inizio del terzo set dopo aver vinto il primo 7-6 e perso il secondo 6-1. Non una prestazione esaltante quella sfoderata da Carlitos, ancora a cerca del suo miglior livello dopo la sconfitta in finale ai Giochi Olimpici contro Novak Djokovic. Successo che permette comunque alla Spagna di battere la Repubblica Ceca vista la precedente vittoria di Roberto Bautista Agut in due set (7-6 6-4) contro Jiri Lehecka.

Vittoria anche in doppio per Carlitos

Aggiudicatosi il suo incontro di singolare, Alcaraz e poi tornato in campo anche in doppio in coppia con lo specialista Marcel Granollers. Il duo spagnolo ha battuto in rimonta (6-7 6-3 7-6) la coppia ceca composta da Jakub Mensik e Adam Pavlasek, regalando così l’en plein alla Spagna che inizia nel migliore dei modi la sua Coppa Davis.

Sinner e la visita alla scuola calcio di Brunico

Chi non è ancora tornato in campo dopo lo US Open è Jannik Sinner, che si sta – giustamente – godendo un periodo di riposo dopo aver conquistato il secondo slam stagionale. Il n°1 del mondo ha sfruttato questi giorni liberi per tornare in Alto Adige, dove è andato a fare visita ai bambini di una scuola calcio di Brunico, che – felicissimi di poter avere a che fare con il campione altoatesino – lo hanno ricoperto d’affetto e di domande, alle quali Jannik ha risposto con grande piacere. Intanto Sinner domenica dovrebbe recarsi a Bologna per sostenere in suoi compagni di squadra – che hanno battuto il Brasile all’esordio – nell’ultima sfida della fase a gironi della Coppa Davis 2024 contro i Paesi Bassi.