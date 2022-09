Coppa Davis, Alcaraz tradisce e inguaia la Spagna

17-09-2022 07:44

Dal trionfo agli US Open, con annesso balzo al primo posto del ranking ATP, tennista più giovane di sempre a riuscire in quest’impresa, alla sconfitta in Coppa Davis che rischia di complicare il cammino della Spagna campione in carica verso le Finals in programma a novembre a Malaga.

Questo il “cammino” di Carlos Alcaraz, passato in pochi giorni dalla gloria di Flushing Meadows con il successo in finale su Casper Ruud, al ko in tre set nel match di Davis svoltosi a Valencia contro il Canada di Felix Auger-Aliassime, impostosi in rimonta con il punteggio di 6-7(3), 6-4, 6-2, per poi ripetersi nel doppio insieme a Vasek Pospisil contro Marcel Granollers/Pedro Martinez sconfitti 4-6, 6-4, 7-5.

Il 2-1 finale (vano il successo di Bautista Agut su Pospisil nel primo singolare) ha permesso al Canada di salire da solo in vetta alla classifica del gruppo B con due punti, con Spagna e Serbia a quota 1. Si deciderà tutto nell’ultima giornata, con la Spagna che non dovrebbe avere problemi contro la Corea del Sud, ma che rischia seriamente di chiudere il gruppo al secondo posto, con tutte le conseguenze del caso a livello di tabellone, non tanto per i quarti di finale, dove l’avversaria dovrebbe essere una tra Australia e Germania, bensì in semifinale, dove la Spagna rischia l’incrocio con l’Italia, a patto ovviamente che gli Azzurri rispettino il pronostico e chiudano al primo posto il Gruppo A superando anche la Svezia dopo aver già battuto Croazia e Argentina.

Alcaraz e compagni hanno comunque anche ancora concrete possibilità di arrivare primi in caso di successo sulla Corea e contemporanea vittoria della Serbia sul Canada, con quest’ultimo che verrebbe eliminato.